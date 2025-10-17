Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός, είναι γήινος: Έχει και ο Ναν δικαίωμα σε κακό βράδυ
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετώπισε εκτός έδρας την Αναντολού Εφές για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague, σε ένα βράδυ όπου οι «πράσινοι» κατάφεραν να επικρατήσουν άνετα με 95-81.
Παρά τη νίκη, ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα ήταν για τον περυσινό MVP της regular season της διοργάνωσης, Κέντρικ Ναν. Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» φαινόταν να μη μπορεί να βρει τα πατήματά του στην Κωνσταντινούπολη.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Έργκιν Αταμάν δεν τον χρησιμοποίησε σε μεγάλο μέρος του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα (έχοντας σημειώσει παράλληλα από νωρίς 3 φάουλ). Τελείωσε με 16:09 λεπτά εντός παρκέ, με μόλις 4 πόντους (2/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο) ενώ είχε δύο ασίστ και 4 λάθη, φτάνοντας στο -4 στο PIR.
Το χαμηλότερο που έχει φτάσει ο Ναν στο PIR, ήταν στις αρχές του 2024 (5/1) σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο τη Βαλένθια όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 82-81. Τότε είχε φτάσει στο -7, έχοντας 7 πόντους με 2/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα και πέντε λάθη σε 24:49 λεπτά συμμετοχής.
Κορυφαίος για τους «πράσινους» τότε, ένας γκαρντ που τις τελευταίες ημέρες έχει απασχολήσει το κοινό για τους λάθος λόγους, ο Λούκα Βιλντόζα που είχε 19 πόντους.
