Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους βλέποντας τον Γιώργο Παπαγιάννη να τραυματίζεται πιθανότατα σοβαρά.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Έφες και Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγη σημασία είχε η εξέλιξη του παιχνιδιού στο άκουσμα της κραυγής του διεθνούς σέντερ όταν πάτησε άσχημα κάνοντας μια υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο, με την εικόνα να είναι τρομακτική. Ο ίδιος πλάνταξε σε κλάματα, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι έπεσαν από πάνω του να του συμπαρασταθούν.

Εν τέλει, ο Γιώργος Παπαγιάννης αποχώρησε με φορείο, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει και τα δάκρυά του, με όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί. O Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από εκείνους που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους μοιάζοντας με τραγική φιγούρα στο κέντρο του παρκέ καθώς έπιανε το κεφάλι του στη θέα του τραυματισμού του Έλληνα σέντερ.

Παράλληλα και ο Κώστας Σλούκας τον τίμησε χειροκροτώντας τον κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.

