Εφές - Παναθηναϊκός: Το βίντεο του Gazzetta από την αντίδραση του Ρογκαβόπουλου, δεν μπορούσε να πιστέψει τον τραυματισμό του Παπαγιάννη (vid)
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Έφες και Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη.
Λίγη σημασία είχε η εξέλιξη του παιχνιδιού στο άκουσμα της κραυγής του διεθνούς σέντερ όταν πάτησε άσχημα κάνοντας μια υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο, με την εικόνα να είναι τρομακτική. Ο ίδιος πλάνταξε σε κλάματα, ενώ συμπαίκτες και αντίπαλοι έπεσαν από πάνω του να του συμπαρασταθούν.
Εν τέλει, ο Γιώργος Παπαγιάννης αποχώρησε με φορείο, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει και τα δάκρυά του, με όλο το γήπεδο να τον χειροκροτεί. O Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν από εκείνους που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους μοιάζοντας με τραγική φιγούρα στο κέντρο του παρκέ καθώς έπιανε το κεφάλι του στη θέα του τραυματισμού του Έλληνα σέντερ.
Δείτε ΕπίσηςΈφες - Παναθηναϊκός, Παπαγιάννης: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Έλληνα σέντερ, αποχώρησε με φορείο
Παράλληλα και ο Κώστας Σλούκας τον τίμησε χειροκροτώντας τον κατά την αποχώρησή του από το παρκέ.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🚨 Αγωνία για τον Γιώργο Παπαγιαννη μετά το σοβαρό τραυματισμό του!
😱 Σοκαρισμένοι παίκτες και οπαδοί στο Basketball Development Center.
📍 Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη: Ευτυχία Οικονομίδου.#paobc pic.twitter.com/jnwRPQhADU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.