Το εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Γιώργου Παπαγιάννη στην αναμέτρηση της Εφές με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής, όπου η Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο σέντερ της Εφές εκμεταλλεύτηκε τις δημιουργίες των συμπαικτών του και κάρφωσε δύο φορές στο καλάθι των «πρασίνων».

Ο Νικ Γουάιλερ Μπαμπ του έδωσε ιδανική ασίστ και ο Παπαγιάννης κάρφωσε στην πλάτη του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σε μία εντυπωσιακή φάση.