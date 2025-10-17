Εφές - Παναθηναϊκός: Ο Παπαγιάννης ίπταται και καρφώνει στο καλάθι των «πρασίνων»
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής, όπου η Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Ο σέντερ της Εφές εκμεταλλεύτηκε τις δημιουργίες των συμπαικτών του και κάρφωσε δύο φορές στο καλάθι των «πρασίνων».
Ο Νικ Γουάιλερ Μπαμπ του έδωσε ιδανική ασίστ και ο Παπαγιάννης κάρφωσε στην πλάτη του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σε μία εντυπωσιακή φάση.
Το alley oop του Παπαγιάννη
Georgios Papagiannis çok yukarıda! 🚀 @AnadoluEfesSK 🔵⚪ pic.twitter.com/JljtJvsQcB— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.