Ο Μάικ Τζέιμς δεν θα αγωνιστεί στο Μονακό - Ολυμπιακός!

Ο Μάικ Τζέιμς δεν θα ενισχύσει την Μονακό στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό, για λόγους που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί, να μένει εκτός αγώνα και να μην εμφανίζεται καν στο γήπεδο.

Πέραν του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, εκτός είναι και ο Έλι Οκόμπο, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού.

Με τους Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο εκτός, η Μονακό, που ήδη έχει πολλά προβλήματα, έχει ακόμη περισσότερους... πονοκεφάλους λίγο πριν το τζάμπολ.