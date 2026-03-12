Ο Μάικ Τζέιμς εν τέλει έφτασε στο γήπεδο στις 19:35, δήλωσε έτοιμος να παίξει και τελικά θα αγωνιστεί στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό!

Απίστευτη κατάσταση με Μάικ Τζέιμς στην Μονακό λίγο πριν το τζάμπολ απέναντι στον Ολυμπιακό!

Ο Μάικ Τζέιμς αρχικά ήταν εκτός, όμως εν τέλει εμφανίστηκε στο γήπεδο στις 19:35, άλλαξε, πάτησε παρκέ και θα παίξει στο παιχνίδι της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Όλο αυτό το σίριαλ είναι χαρακτηριστικό της παράξενης κατάστασης και των δυσκολιών που υπάρχουν στην Μονακό και έκαναν τον Βασίλη Σπανούλη να παραιτηθεί.