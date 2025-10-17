Ο Δημήτρης Οικονόμου... βγάζει το καπέλο στην αντίδραση του Ολυμπιακού, όταν όλα γύρω του έδειχναν να καταρρέουν και αναρωτιέται αν υπάρχει άλλη ομάδα που με αυτές τις απουσίες θα κέρδιζε τρία παιχνίδια σε επτά ημέρες.

Στο ρολόι απομένουν 4'50'' για το φινάλε. Ο Ντάουτιν Τζούνιορ έχει πάρει... φωτιά και ο Ολυμπιακός απέχει 13 πόντους απόσταση από τη Μακάμπι και ένα φύσημα του ανέμου για να πέσει φαρδύς πλατύς νοκ άουτ στο Βελιγράδι.

Μέχρι που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ όρθωσε το ανάστημά του. Ο Ολυμπιακός θύμισε σε όλους και πρωτίστως στον εαυτό του, πως το μπάσκετ του θα είναι πάντοτε το τελευταίο ανάχωμα, όταν γύρω ο κόσμος γκρεμίζεται. Η Μακάμπι σταμάτησε να σκοράρει με τέτοια άνεση, όπως έκανε για 36 λεπτά. Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στις αρχές τους, είχαν υπομονή, μοίρασαν την μπάλα, δε βιάστηκαν όταν ο χρόνος πίεζε και έκαναν το τέλειο ριφιφί σε πέντε λεπτά, με επιμέρους 4-18.

Απολύτως λογικό, βέβαια, για μεγάλο διάστημα η εικόνα να μην είναι και η καλύτερη δυνατή. Ειδικότερα στην άμυνα, καθώς οι ανάσες είναι είδος πολυτελείας την τελευταία εβδομάδα.

Εκτός και αν πιστεύετε πως υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που μπορούν να παίξουν χωρίς τον βασικό τους πόιντ γκαρντ και το απόλυτο σταρ τους, τον παίκτη που αποφασίζει στα κρίσιμα, σε ένα πακέτο αγώνων με Ντουμπάι, Παναθηναϊκό, Εφές, Μακάμπι και να λυγίσουν μονάχα από τους Τούρκους στο σουτ. Όχι και άσχημα, με rotation εννέα παικτών και χωρίς σημαντικά κομμάτια του παζλ.

Η απάντηση δεν είναι δύσκολη. Ο Ολυμπιακός επιβίωσε ξανά με το μπάσκετ του και τη μέθοδό του, προτού τα πάντα καταρρεύσουν. Ο Τάισον Γουόρντ έδωσε και πάλι δημιουργία από το φτερό, παίζοντας για δύο στην άμυνα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έγινε και αυτός δημιουργός, μιας και υπάρχει τεράστια ανάγκη, ο Ολυμπιακός έκλεισε τελικά με απολογισμό 26 ασίστ και μόνο με σωστές αποφάσεις στο τελικό βιράζ. Με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και κρύο αίμα στις φλέβες. Δε γινόταν διαφορετικά άλλωστε. Ο Βεζένκοβ τάισε τον Μιλουτίνοφ για το 93-87, ο Ντόρσεϊ έδωσε μία ασίστ στον Γουόρντ, την οποία μέχρι πέρσι δε θα κοιτούσε καν για το 93-90, μέχρι να ξαναπιάσει δουλειά ο φόργουορντ του Ολυμπιακού. Απομόνωση και τρεις βολές και για φινάλε ένα καλάθι Ολυμπιακού, που δε μοιάζει με Ολυμπιακό.

Ο Βεζένκοβ ελευθερώνεται στα κοψίματα, αλλά η μπάλα φτάνει τελικά στα χέρια του από το σόλο του Ντόρσεϊ, το οποίο έσπευσαν να καλύψουν τρεις. Πέναλτι χωρίς τερματοφύλακα, την ώρα που ο Κάτας έβγαλε την μπάλα από τα χέρια του Ντάουτιν Τζούνιορ για να τη δώσει στον Λόνι Γουόκερ. Μάλλον στον εαυτό του θα πρέπει να ρίξει τις ευθύνες ο κόουτς της Μακάμπι και όχι σε 7-8 σφυρίγματα, όπως είπε, που δεν είδε κανένας άλλος.

Αυτό δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Ο πιο «καυτός» του γηπέδου με 6/7 τρίποντα, δεν έπιασε μπάλα στο τελικό τετράλεπτο και το 4-18 επιμέρους ήταν αρκετό για να βάψει «ερυθρόλευκη» την ούγια. Ποσώς τον ενδιαφέρει, βέβαια, τον Ολυμπιακό, που ολοκλήρωσε τη δουλειά και έφυγε περιχαρής από το Βελιγράδι για να απολαύσει μία μέρα ξεκούρασης, όπως παραδέχτηκε κυνικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ντόρσεϊ είναι μεταγραφή!

Σύμφωνοι, ο Ολυμπιακός έχει ποντάρει πολλές από τις μάρκες της φετινής σεζόν στον Κίναν Έβανς και είναι αναγκασμένος να τον περιμένει. Μέχρι τότε όμως, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βροντοφωνάζει πως είναι εδώ, καλύτερος από ποτέ.

Το αναφέραμε και μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Αν ο Ντόρσεϊ δεν έπαιζε με τον τρόπο που παίζει, ο Ολυμπιακός θα ήταν αναγκασμένος να βγει στην αγορά για μεταγραφή γκαρντ ήδη.

Έχει και άλλη ανάγνωση, βέβαια, αυτό. Αν ο Ντόρσεϊ ερχόταν φέτος το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό και δε λογιζόταν ως εσωτερική μεταγραφή, τότε θα ήταν πολύ λιγότερες οι φωνές στα social media, που παριστάνουν τους GM και τους μάνατζερ.

Ο Ολυμπιακός έχει αυτήν τη στιγμή τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Λι, περιμένοντας τον Έβανς. Μπορεί να χρειάζεται κάτι ακόμα στην περιφέρειά του. Θα κριθεί, όμως, όταν παίξει πλήρης. Μέχρι τότε, ο Ντόρσεϊ μπορεί να παίζει και αυτός για δύο.

Να παίζει και για τον Κίναν Έβανς, να ντύνεται Τόμας Γουόκαπ και να βρίσκεται στην πιο ώριμη βερσιόν της καριέρας του. Προσωπικά δεν τον έχω ξαναδεί να διαβάζει με τέτοια ψυχραιμία τις φάσεις στο παρκέ και να αφήνει στην άκρη το ένστικτο και το... διαβολάκι μέσα του, που του φώναζε «σούταρέ τα όλα». Ο περσινός Ντόρσεϊ δε θα πάσαρε ποτέ στον σωστό χρόνο για το τρίποντο του Γουόρντ. Η ίδια εκδοχή του εαυτού του θα σούταρε μπροστά σε τρεις και ο Βεζένκοβ θα πάλευε να σκοράρει από το επιθετικό ριμπάουντ για ένα νικητήριο σουτ.

Ο παράγοντας της άμυνας

Για να φτάσει, όμως, ως εκείνο το σημείο ο Ολυμπιακός, χρειάστηκε και πάλι να ψάξει βαθιά στα κιτάπια της αθλητικότητας. Αυτής που προσέθεσε το καλοκαίρι. Για να μην τον αδικούμε τον Ντόντα Χολ, με Παναθηναϊκό, Εφές και Μακάμπι έχει δώσει πράγματα στο παρκέ.

Για κάποιον λόγο παίζει πάντα καλύτερα στη δεύτερη εμφάνισή του, αλλά χθες τροφοδοτήθηκε στο αγαπημένο του pick n' roll και προστάτευσε τη στεφάνη, παίζοντας με αντιπάλους που του ταίριαζαν. Καλώς ή κακώς, με τον Φαλ παροπλισμένο, ο Ολυμπιακός οφείλει για στιγμές να αλλάξει το DNA του και ο Χολ πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Η αρχική στόχευση ήταν να πάρει μπάλες ο Μιλουτίνοφ στο ποστ, απέναντι σε αντιπάλους όπως ο Σόρκιν, αλλά αν ο δεύτερός σου σέντερ μπορεί με ένα απλό dive και μία λόμπα, να σου προσφέρει τρία καρφώματα στο ματς, πρέπει να το... αγοράσεις. Αρκεί να τροφοδοτηθεί και αυτός σωστά, όπως έγινε στο Βελιγράδι.

Κλείνει η παρένθεση. Ο Ολυμπιακός έχοντας σχήμα με τους Νιλικίνα, Γουόρντ και Χολ στο παρκέ, μπορεί να κρύψει το γήπεδο. Οι δύο πρώτοι έχουν μέγεθος και τεράστια χέρια, μαρκάροντας πραγματικά για δύο στο close out. Αυτή η βερσιόν της πεντάδας έβαλε φρένο στη Μακάμπι και έφερε το ματς στην ισορροπία, όταν ο Μιλουτίνοφ παρκαρίστηκε με φάουλ στον πάγκο. Αν δεν υπήρχε ο Ντάουτιν Τζούνιορ και η τρέλα με την οποία ζει η φετινή Μακάμπι, ίσως δε χρειαζόταν ήρωας στο φινάλε.

Ο Μπαρτζώκας ανέφερε ότι περιμένει να γυρίσουν οι καλοί αμυντικοί του, λέγε με Γουόκαπ. Με αυτόν στο παρκέ, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη ισορροπία στις πεντάδες του. Τα είπαμε για τον ευχάριστο... πονοκέφαλο του Μπαρτζώκα μετά το ντέρμπι, αφού με κάποιον τρόπο πρέπει να χωρέσουν στην πεντάδα Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Γουόρντ.

Ανοίγουμε δεύτερη παρένθεση. Ο Γουόρντ είναι ένας παίκτης... Μπαρτζώκα στα χέρια του Μπαρτζώκα. Το λέγαμε μόλις έγινε το καλοκαίρι η μεταγραφή. Μην αναφέρουμε ξανά για το πόσο στοχευμένη ήταν αυτή και γίνουμε κουραστικοί. Πρέπει να έχεις στόφα πολύ μεγάλου παίκτη για να βγεις μπροστά και να γίνεις κάτι που δεν ήσουν μέχρι πέρσι, επειδή η ομάδα σε χρειάζεται.

Ο Γουόρντ έχει κάνει 5 ασίστ στο ντέρμπι, 7 με την Εφές και 8 με τη Μακάμπι, για να μη γράψει μουτζούρες ο Ολυμπιακός στη δημιουργία.

Ωστόσο, από το Super Cup ήταν εμφανές πως ο Ολυμπιακός πάει να δημιουργήσει δύο πεντάδες, με την πρώτη να έχει επιθετικά χαρίσματα και τη δεύτερη να έρχεται να... κρύβει τον ήλιο. Μέχρι τότε, χρειάζεται υπομονή.

Για να μην παρεξηγηθούμε, αυτά που αναφέραμε μετά την ήττα απ' την Εφές δεν παύουν να ισχύουν. Καμία νίκη, καμία ήττα στα μέσα Οκτωβρίου δε φέρνει τρόπαια, ούτε καταστροφή. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ηττηθεί από τη Μακάμπι και να ξόδευε γρήγορα τα... κανονάκια ηρεμίας που του έδωσε το ντέρμπι.

Θα μπορούσε επίσης να κερδίσει με έναν διαφορετικό τρόπο, ελέγχοντας τον ρυθμό και το τρέξιμο της Μακάμπι και να είναι άλλη μία νίκη στο σακούλι. Αυτή η νίκη μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έψαξαν βαθιά μέσα τους για να βρουν τα τελευταία αποθέματα ενέργειάς τους και να κερδίσουν με τον χαρακτήρα τους, την προσωπικότητά τους. Με μπάσκετ Ολυμπιακού, όταν όλα τριγύρω καταρρέουν.

Τις λιγότερες δυνατές απώλειες έψαχνε ο Μπαρτζώκας μετά την ήττα απ' την Εφές. Το τουλάχιστον ένα από τα δύο «διπλά» σε Βελιγράδι ή Μόναχο ήρθε. Ο Ολυμπιακός είναι στο 3-2, μία νίκη πάνω σε σχέση με πέρσι. Ώρα να επιστρέψει οριστικά η ηρεμία του, ξεπερνώντας αυτήν την κρίση των τραυματισμών. Αρχής γενομένης από την Κυριακή με τον Πανιώνιο. Μετά το Μόναχο, την επόμενη Παρασκευή, ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις αναμετρήσεις στη θαλπωρή του ΣΕΦ, για να μπορέσει να προχωρήσει ομαλά προς τη συνέχεια της σεζόν.

Μέχρι τότε, είναι καλύτερο να μαθαίνεις κερδίζοντας, όπως είπε και ο Βεζένκοβ και χαμογέλασε κοιτάζοντας για άλλη μια φορά τις διπλές φιγούρες της στατιστικής του.

ΥΓ: Πολύ δυνατή η στιγμή της αγκαλιάς του Βεζένκοβ με τον Μιλουτίνοφ, μόλις αστόχησε ο Λόνι Γουόκερ. Δείγμα της ανακούφισης αλλά και της σημαντικότητας αυτής της νίκης.

ΥΓ2: Απνευστί 20λεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ο Νιλικίνα, με όλες τις σωστές αποφάσεις (ειδικά στην άμυνα), παρά τα 4 φάουλ. Μην κρίνετε τις μεταγραφές κατά μόνας, αλλά με βάση το σύνολο στο οποίο θα παίξουν.

ΥΓ3: Εννοείται πως έχει θέματα να λύσει ο Ολυμπιακός. Αλλά θα κριθεί μόνο όταν είναι πλήρεις. Έχουμε ακόμα 17 Οκτωβρίου!