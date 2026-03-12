Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε τα 101 ιστορίας του συλλόγου με ένα αφιέρωμα για τις πρωτιές των τμημάτων, όσον αφορά τις κατακτήσεις των τίτλων σε όλα τα σπορ.

Με έναν κατά κύριο λόγο ερυθρόλευκο πίνακα, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε τα 101α γενέθλια του συλλόγου, δείχνοντας της πρωτιές των τμημάτων στην κατάκτηση τίτλων.

Πιο συγκεκριμένα, στον εν λόγω πίνακα, ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έχει τοποθετήσει τα αθλήματα και τις διοργανώσεις στο κάθε ένα, τοποθετώντας στα αντίστοιχα κουτάκια τις ομάδες που έχουν τις περισσότερες κατακτήσεις.

Στα περισσότερα από αυτά το σήμα του Ολυμπιακού ήταν αυτό που εμφανιζόταν στον πίνακα, έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

«Στις 10 Μαρτίου 2026, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας. 101 χρόνια κατά τα οποία ο σύλλογος έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό, αποτελώντας σήμερα τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης, βάσει τίτλων (341) στα πέντε βασικά ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 101 ετών από την ίδρυσή του, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παρουσιάζει με χαρά και περηφάνια τον πίνακα που καταγράφει τους πολυνίκες ελληνικούς συλλόγους διαχρονικά στις εγχώριες και ευρωπαϊκές επίσημες διοργανώσεις των πέντε βασικών ομαδικών ολυμπιακών αθλημάτων – ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση και χειροσφαίριση – σε άνδρες και γυναίκες.

Ο πίνακας αποτυπώνει με σαφήνεια τη θέση του Ολυμπιακού στο σύνολο αυτών των διοργανώσεων και αναδεικνύει τη διαχρονική δυναμική του συλλόγου στα βασικά ομαδικά αθλήματα.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 39 διοργανώσεων (στις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένος πολυνίκης), ο Ολυμπιακός καταγράφεται ως πολυνίκης σε 24, στοιχείο που αποτυπώνει με αντικειμενικό τρόπο το εύρος των επιτυχιών του και τη σταθερή παρουσία του στην πρώτη γραμμή του ελληνικού αθλητισμού.

Στα 101 χρόνια ιστορίας του, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επιβεβαιώνει μέσα από τους τίτλους και τις διακρίσεις του τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό».