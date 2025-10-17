Ιταλικό δημοσίευμα της «Repubblica» αναφέρει πως αν ο Λούκα Βιλντόζα κριθεί ένοχος για την επίθεση σε προσωπικό ασθενοφόρου, τότε είναι πιθανό η Βίρτους Μπολόνια να διακόψει το συμβόλαιό του.

Ο Λούκα Βιλντόζα μπορεί να αφέθηκε ελεύθερος, μετά τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά η Βίρτους Μπολόνια ενδέχεται να μην τον συγχωρήσει, όπως αναφέρει σχετικά η «Repubblica».

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος και η σύζυγός του, φαίνεται επιτέθηκαν σε προσωπικό ασθενοφόρου τα ξημερώματα της Πέμπτης, με τη Βίρτους να ενημερώνει λίγες ώρες αργότερα πως ο Βιλντόζα αφέθηκε ελεύθερος και θα ακολουθήσει την αποστολή στη Λυών, για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν.

Ωστόσο η «Repubblica» αναφέρει πως υπάρχουν σκέψεις για διακοπή του συμβολαίου του, αν και εφόσον κριθεί ένοχος. Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει πως ο Βιλντόζα παραμένει παίκτης της ομάδας, μέχρι να βρεθεί ένοχος.

Αφού σε τέτοια περίπτωση η Βίρτους μπορεί να τερματίσει το συμβόλαιό του για ακατάλληλη συμπεριφορά εκτός γηπέδου, που κάνει ζημιά στην εικόνα της ομάδας.

Κάτι που σημαίνει πως άπαντες στην Μπολόνια περιμένουν την ετυμηγορία της δίκης, για να κριθεί το μέλλον του πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στον ιταλικό βορρά.