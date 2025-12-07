Ο Ελάιτζα Μπράιαντ έμεινε στη Σόφια μέχρι την Κυριακή (7/12) οπότε και επέστρεψε στο Τελ Αβίβ, για λογαριασμό της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ρεκόρ 10-4 απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στην Euroleague καθοδηγούμενη από τον Δημήτρη Ιτούδη. Μετά το τελευταίο παιχνίδι στη διοργάνωση που διεξήχθη στη Σόφια και ήταν νικηφόρο (87-80) κόντρα στη Βιλερμπάν για την 14η αγωνιστική, η αποστολή επέστρεψε στη βάση της στο Τελ Αβίβ.

Στο αεροπλάνο της επιστροφής απουσίαζε ο Ελάιτζα Μπράιαντ και υπήρξαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν να μην επιθυμεί να γυρίσει στο Τελ Αβίβ, γεγονός που προκάλεσε μια μικρή σύγχυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Αμερικανός άσος της Χάποελ δεν επέστρεψε με την υπόλοιπη ομάδα επειδή ήταν άρρωστος. Ο Μπράιαντ δεν αισθάνονταν καλά την παραμονή του αγώνα με την Βιλερμπάν και χρειάστηκε να αγωνιστεί έχοντας ανεβάσει πυρετό, γεγονός που τον εξάντλησε.

Σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας ο Δημήτρης Ιτούδης αποφάσισε να τον αφήσει στη Σόφια, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως και στη συνέχεια να επιστρέψει στο Τελ Αβίβ.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ πήρε το αεροπλάνο την Κυριακή (7/12) και επέστρεψε στη βάση της Χάποελ στο Ισραήλ και από τη Δευτέρα (8/12) θα είναι διαθέσιμος για τον Δημήτρη Ιτούδη στις προπονήσεις της ομάδας.

Η Ισραηλινή ομάδα καλείται να προετοιμαστεί αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει στη Μπολόνια την προσεχή Παρασκευή (12/12, 21:30) τη Βίρτους, φιλοδοξώντας να είναι εκείνη που θα βάλει τέλος στο αήττητο της ιταλικής ομάδας στη Virtus Arena στη φετινή Euroleague.

