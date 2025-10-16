Κανονικά θα ακολουθήσει την αποστολή της Βίρτους Μπολόνια ο Λούκα Βιλντόζα, αφού όπως ενημέρωσε η ομάδα αφέθηκε ελεύθερος.

Ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μίλιτσα Τάσιτς συνελήφθησαν μετά από επεισόδιο στην Μπολόνια, αλλά με επίσημη ανακοίνωσή της, η Βίρτους Μπολόνια ανέφερε ότι ο Αργεντίνος γκαρντ αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές και έτσι θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν (17/10 - 21:00).

Σύμφωνα με τα όσα είχε μεταφέρει η «Il Resto del Carlino», ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του συνελήφθησαν για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10).

Η ανακοίνωση της Βίρτους

«Η Βίρτους Μπολόνια εκδίδει την ακόλουθη δήλωση σε σχέση με τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα μεταξύ 15 και 16 Οκτωβρίου και αφορούσαν τον Λούκα Βιλντόζα και τη σύζυγό του.

Ο παίκτης και η σύζυγός του, ενώ επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά τον εντός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο PalaDozza, πιστεύοντας ότι ήταν θύματα παράνομης συμπεριφοράς από τρίτους, είχαν μια διαμάχη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγείας που οδηγούσε όχημα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος ζήτησε την παρέμβαση περιπολικού της αστυνομίας, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση και την εφαρμογή νομικών μέτρων κατά του αθλητή και της συζύγου του.

Σήμερα το πρωί, η Εισαγγελία του Δικαστηρίου της Μπολόνια κοινοποίησε στα μέρη διάταγμα άμεσης αποφυλάκισης, χωρίς περιορισμούς, υπογεγραμμένο από τον Εισαγγελέα, Δρ Φλάβιο Λαζαρίνι, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περιοριστικά μέτρα, με την εισαγγελία να παραιτείται από τη συνοπτική δίκη που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι σήμερα.

Είναι σε εξέλιξη ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθεί τι πραγματικά συνέβη, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη το διάταγμα που εκδόθηκε αμέσως από τον Εισαγγελέα, η Βίρτους Μπολόνια με τη συνδρομή του κ. Ματία Γκρασάνι, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων ερευνών της υπεράσπισης, οι οποίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν.

Ως εκ τούτου, ο παίκτης θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη πρώτη ομάδα για τον εκτός έδρας αγώνα της EuroLeague στη Λυών».