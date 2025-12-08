Η Βίρτους Μπολόνια επιβλήθηκε (92-77) της Τορτόνα και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Με τον Μουχάμεντ Ντιούφ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση η Βίρτους Μπολόνια επιβλήθηκε (92-77) της Τορτόνα για τη 10η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο άσος της ομάδας της Μπολόνια είχε 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια σπουδαία εμφάνιση που παρέσυρε τους συμπαίκτες του, ώστε να μετατρέψουν σε παράσταση για έναν ρόλο την αναμέτρηση με την Τορτόνα.

Σημαντική συνεισφορά είχαν ακόμη για τη Βίρτους ο Μόργκαν με 19 πόντους και ο Νιάνγκ με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Βιτάλ που σημείωσε 14 πόντους.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δείχνει πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί για να μπορέσει να ξεπεράσει και το εμπόδιο της Χάποελ Τελ Αβίβ (12/12, 21:30) για τη 15η αγωνιστική της EuroLeague στη Virtus Arena.

Οι Ιταλοί που έχουν διατηρήσει το αήττητο στην έδρα τους ως τώρα θέλουν να πράξουν το ίδιο και απέναντι στους Ισραηλινούς. Ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο, δεδομένου ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη οδηγεί την κούρσα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά η στιγμή και ο βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας βοηθούν, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 48-35, 80-57, 92-77.