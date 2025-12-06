Βιλντόζα: Ο εκφωνητής της Βίρτους... τρελάθηκε με το clutch τρίποντο
Ο Λούκα Βιλντόζα αποδείχθηκε ο ήρωας της βραδιάς για τη Βίρτους Μπολόνια, που επικράτησε της Ντουμπάι στην Ιταλία για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Αργεντίνος γκαρντ πέτυχε το μεγάλο τρίποντο του προσπεράσματος για τη Βίρτους, ενώ στο φινάλε ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα από τον Φίλιπ Πετρούσεφ, για να βάλει την υπογραφή του στη νίκη.
Δύο φάσεις που ξεσήκωσαν τους φίλους της Βίρτους. Και ειδικά αυτή του τριπόντου, με τον Βιλντόζα να ευστοχεί και τον εκφωνητή του γηπέδου να... τρελαίνεται.
Η Βίρτους ανέβασε στον λογαριασμό της ένα πολύ ωραίο βίντεο, που συνδυάζει το τρίποντο του Βιλντόζα και την αντίδραση του εκφωνητή, που ζει πολύ έντονα τις στιγμές.
Το σκηνικό με το τρίποντο του Βιλντόζα
Gooood morning, folks 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/Rs865yrkni— Virtus Bologna (@VirtusBo) December 6, 2025
