Αυτή είναι η επίσημη θέση της ιταλικής αστυνομίας για τη σύλληψη του Λούκα Βιλντόζα και της Μιλίτσα Τάσιτς.

Το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτης 16/10, ο Λούκα Βιλντόζα και η γυναίκα του, Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν από την ιταλική αστυνομία καθώς επιτέθηκαν σε πλήρωμα ενός ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, οι δύο τους εμπόδισαν το ασθενοφόρο και στη συνέχεια επιτέθηκαν βίαια στη μία τραυματιοφορέα, η οποία σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, είναι εθελόντρια του ερυθρού σταυρού.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Μπολόνια. Επίθεση σε εργαζόμενη στον τομέα της υγείας στη Viale Silvani. Η Κρατική Αστυνομία της Μπολόνια συνέλαβε ένα ζευγάρι συζύγων.

Χθες το βράδυ, η Κρατική Αστυνομία της Μπολόνια συνέλαβε ένα παντρεμένο ζευγάρι —έναν νεαρό άνδρα, γεννημένο το 1995 (ο οποίος αποδείχθηκε ότι είναι παίκτης της ομάδας μπάσκετ Virtus), και μία νεαρή γυναίκα, γεννημένη το 1999— για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης σε υγειονομικό προσωπικό, έπειτα από καβγά που ξέσπασε στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, στις 11:00 το βράδυ, ένα περιπολικό του Τμήματος Γενικής Πρόληψης και Δημόσιας Βοήθειας της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης μετέβη στη Viale Silvani, στη γωνία με την οδό Via Calori προς την κατεύθυνση της Porta San Felice, μετά από αναφορά για επίθεση σε υγειονομικό προσωπικό.

Οι διασώστες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι, ενώ κατευθύνονταν σε επείγον περιστατικό και είχαν σταματήσει προσωρινά το ασθενοφόρο για να εντοπίσουν το ακριβές σημείο του προορισμού τους, πλησίασε ένα μαύρο αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός άρχισε να τους φωνάζει χωρίς προφανή λόγο.

Οι διασώστες αγνόησαν την πρόκληση και προσπάθησαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, αλλά το αυτοκίνητο συνέχισε να τους φράζει τον δρόμο, εμποδίζοντας το ασθενοφόρο να περάσει.

Για τον λόγο αυτό, μία εργαζόμενη στον τομέα της υγείας, Ιταλίδα υπήκοος γεννημένη το 1970, βγήκε από το ασθενοφόρο για να ζητήσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά τους, αλλά δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα, η οποία πρώτα την άρπαξε από τα μαλλιά και έπειτα από τον λαιμό.

Λίγο αργότερα, ο άνδρας την έπιασε κι αυτός, αρχικά από το χέρι και στη συνέχεια την σήκωσε από τον λαιμό. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας επενέβησαν αμέσως για να σταματήσουν την επίθεση, και στη συνέχεια έφτασε και η αστυνομία.

Στο τέλος της διαδικασίας, οι δύο συνελήφθησαν, και η συνοπτική δίκη τους έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης».