Έχετε καταλάβει πως ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο 4άρι και το καλύτερο 5άρι της Ευρώπης;

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και στέκεται στην αντίδραση από το 36' και μετά κόντρα στη Μακάμπι, ενώ βγάζει το καπέλο στους Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Μακάμπι, σε ένα παιχνίδι που δεν άξιζε τη νίκη, όμως την πήρε χάρη στην τεράστια προσωπικότητα των παικτών του.

Η Μακάμπι βρήκε έναν Ολυμπιακό που στην άμυνα για περίπου 36 λεπτά πετούσε χαρταετό! Οι Ισραηλινοί βρήκαν 93 πόντους σε 36:05 (93-81_, με τον Ντάουτιν να κάνει ό,τι θέλει απέναντι σε όποιον παίκτη έβρισκε μπροστά του (24π.) και τους Σόρκιν (12π.), Γουόκερ (14 σε αυτό το διάστημα, αλλά τελείωσε με 15) και τον Χορντ (12π.) να αποτελούν πολύτιμους συμπαραστάτες. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα δεν πίεζε, έχασε πολλά ριμπάουντ και δεν λειτούργησε σωστά στις αλληλοκαλύψεις. Σε έναν βαθμό είναι λογικό να πάει ψηλά το σκορ, καθώς μιλάμε για μια Μακάμπι που παίζει σε ανεβασμένο τέμπο το παιχνίδι, τρέχει πολύ και δεν είναι λίγες οι φορές που χτυπάει στα πρώτα δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, όταν είσαι ο Ολυμπιακός, επιβάλλεται να κατεβάζεις τους αντιπάλους σου.

Και κάπου εκεί ήρθε η ώρα για την αντεπίθεση. Πίεση στην άμυνα, υπομονή στην επίθεση και η διαφορά ολοένα και μίκραινε. Ο Μιλουτίνοφ με 6 σερί πόντους άναψε την σπίθα, που έμελλε να γίνει πυρκαγιά. Ένα τεράστιο τρίποντο του Γουόρντ έκανε το σερί 0-9 και παρά τη βολή του Λόνι Γουόκερ, στη συνέχεια ήρθε η ώρα του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σταρ του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε το (επιτρέψτε μου την έκφραση) ηλίθιο φάουλ του Ντάουτιν, ευστόχησε στις βολές για το 94-93 και στο τέλος κινήθηκε σωστά στον χώρο, υποδέχθηκε την μπάλα και σκόραρε το καλάθι της νίκης. Σε αυτό το διάστημα επίσης έχει μαζέψει 4 ριμπάουντ. Μέσα σε όλα, ήρθε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να μας αποδείξει με μια φάση πως πλέον είναι ένας άλλος παίκτης, αντάξιος των χρημάτων που παίρνει, αλλά και του χρόνου που του δίνει στο παρκέ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο παλιός Τάιλερ Ντόρσεϊ, μόλις η μπάλα έφτανε στα χέρια του, θα κοιτούσε πώς θα πάρει το σουτ. Όχι όμως ο Ντόρσεϊ που απολαμβάνουμε φέτος στο γήπεδο. Είχε την υπομονή να πάρει σωστά το σκριν από τον Βεζένκοβ, ώστε να αναγκάσει την άμυνα να κάνει αλλαγή, χτύπησε τον ψηλό στα πόδια και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε την μπάλα στον συμπαίκτη του.

Γενικότερα θεωρώ πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει με κάθε ευκαιρία το πόσο πιο ώριμος είναι. Ναι, θα πάρει τα σουτ του μετά το ένας - ένας, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του. Πλέον όμως θα κοιτάξει με μεγαλύτερη άνεση την πάσα στον ελεύθερο συμπαίκτη του. Τελείωσε το παιχνίδι με 5 ασίστ, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, είχε 8!

Στην ουσία ο Ντόρσεϊ και ο Γουόρντ είναι οι λόγοι που ο Ολυμπιακός μπόρεσε να καλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό (βάσει των αποτελεσμάτων) το κενό του Τόμας Γουόκαπ. Οι δύο τους, χτυπώντας από το πλάι, κατάφεραν να κάνουν τους συμπαίκτες τους καλύτερους. Στο μόνο παιχνίδι που ο Ντόρσεϊ δεν βρήκε δημιουργία άλλωστε (αυτό με την Έφες), ο Ολυμπιακός είχε μόλις 14 ασίστ, με τον διεθνή γκαρντ της Εθνικής να μοιράζει μόλις μια τελική πάσα.

Πλέον μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Γιατί ο Ντόρσεϊ είναι ένας διαφορετικός παίκτης, που ακόμη και στην άμυνα παλεύει, όπως φαίνεται από το γεγονός πως κάνει 1.6 κλεψίματα και μαζεύει 3.4 ριμπάουντ. Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το απολαμβάνει, δίνοντάς του αρκετό χρόνο στο γήπεδο.

Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ στον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Στον καλύτερο σέντερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην EuroLeague. Πριν πέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να με φάνε, δεν ξέρω αν θα έχω την ίδια άποψη μετά την επιστροφή του Λεσόρ στο 100%. Αλλά αυτή τη στιγμή, ο Σέρβος παίζει όπως τον έχουν ονειρευτεί άπαντες στον Ολυμπιακό.

Παλεύει με όλο του το «είναι» στην άμυνα, καθαρίζει τα ριμπάουντ και στην επίθεση, ειδικά στο ένας - ένας, μοιάζει ασταμάτητος. Μην ξεχνάμε επίσης πως βάζει βολές με ποσοστό πάνω από 85% φέτος. Καλώς ή κακώς, ο Μιλουτίνοφ πρέπει πάντα να παίζει 20 με 25 λεπτά. Γιατί; Γιατί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη θέση του. Περισσότερα λεπτά για έναν παίκτη στα 2.13 με τόσα πολλά ματς, θα ήταν υπερβολή. Τα 22:35 που μετρά κατά μέσο όρο αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός χρόνος. Και ίσως να είναι και αδικημένος, γιατί θα έπρεπε να παίρνει ακόμη περισσότερες κατοχές πάνω του. Επί του παρόντος, είναι τρίτος σε αξιολόγηση μετά τους Βεζένκοβ και Νουόρα, δεύτερος ριμπάουντερ πίσω από τον Σάσα Βεζένκοβ και πρώτος στα επιθετικά ριμπάουντ με το εξωφρενικό 4.3!

Ας γυρίσουμε όμως στο παιχνίδι με την Μακάμπι. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα παιχνίδι που δεν άξιζε για 36', γιατί έπαιξε μπασκετάρα για 4΄λεπτά. Γιατί έχει την ποιότητα και τις προσωπικότητες να πάρει τέτοια ματς και να τα «καθαρίσει». Δεν θα του βγαίνει πάντα αυτό, όπως δεν του βγήκε με την Έφες. Το ζήτημα όμως είναι, ακόμη και στις κακές ημέρες σου, να μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω. Το να χάσεις ένα ματς δεν είναι έγκλημα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το να μην το παλέψεις όμως, αυτό είναι. Και στον Ολυμπιακό ποτέ δεν παρατάνε ένα ματς. Ναι, η ομάδα έχει θέματα, ναι, ακόμη θεωρώ πως μια ενίσχυση στο «1» και στο «5» είναι σωστή απόφαση. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει χαρακτήρα. Και ομάδες που έχουν χαρακτήρα, μπορούν να πάνε μακριά.

Δεν τα λέμε αυτά επειδή ο Ολυμπιακός πήρε απλά μια νίκη. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί μετά από μια κάκιστη εμφάνιση όπως αυτή με την Έφες, ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει τα... κάκαλα να αντιδράσει. Ακόμη κι αν του πήρε δύο μέρες και 36 αγωνιστικά λεπτά. Σημασία έχει πως το έκανε και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν δεν είσαι στην καλύτερή σου κατάσταση, αλλά καταφέρνεις να παίρνεις αποτελέσματα, λέγεσαι τότε μεγάλη ομάδα.

Αυτά για την ώρα. Η επιστροφή των Φουρνιέ - Γουόκαπ και η ένταξη των ΜακΚίσικ - Έβανς στην ομάδα θα κάνει τον Ολυμπιακό κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτά όμως θα τα πούμε από βδομάδα. Για την ώρα ακολουθεί ο Πανιώνιος!

ΥΓ. Θετικός σε αυτό το ματς ο Χολ. Αν συνεχίσει έτσι, τότε στο «5» ο Ολυμπιακός ίσως και να μην χρειάζεται κάποιον. Πάντως προσωπικά συνεχίζω να πιστεύω πολύ τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

ΥΓ2. Για τον Γουόρντ των 6 πόντων και των 8 ασίστ (7,5 μ.ο. σε αυτή την διαβολοβδομάδα) δεν είπαμε πολλά. Αυτό που μπορώ να πω είναι πως ο παίκτης αποδεικνύει ότι πρόκειται για μεταγραφάρα. Και με δεδομένο πως είναι 27, ο Ολυμπιακός μοιάζει να βρήκε για την επόμενη πενταετία (τουλάχιστον) έναν ιδανικό τριάρι.

ΥΓ3. Για τους λάτρεις της αριθμητικής, ο Ολυμπιακός σούταρε 18 βολές σε αυτό το παιχνίδι. Το λέω επειδή δεν είδα πολλά ποστ σχετικά με τις βολές αυτή τη φορά. Όταν σου κάνουν φάουλ, θα σουτάρεις βολές. Όταν έχεις παίκτες που παίζουν πολύ στην επαφή, θα πάρεις βολές. Τόσο απλά. Αν κάποιος έχει αντίθετη άποψη για τις βολές αυτές, με χαρά να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπω κάτι λάθος ή υπερβολικό στις βολές που εκτελεί ο Ολυμπιακός.

ΥΓ4. Αύριο μάγκες έχει Gazz Floor by Novibet με ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ! Δεν χάνεται αυτή η εκπομπή!