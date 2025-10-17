Βεζένκοβ: «Είναι καλύτερο να μαθαίνεις κερδίζοντας»

Ο Σάσα Βεζένκοβ εξήγησε πως ο Ολυμπιακός έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, τονίζοντας μετά τη νίκη επί της Μακάμπι πως είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς κερδίζοντας.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια εκπληκτική ανατροπή απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 95-94 στο Βελιγράδι και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-2.

Από την πλευρά του, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν συγκλονιστικός, γεμίζοντας τη στατιστική του με 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:54 συμμετοχής στο παρκέ.

Μιλώντας στη flash interview μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, ο Βούλγαρος φόργουορντ τόνισε: «Παίξαμε άσχημα στην άμυνα, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς κερδίζοντας. Στο φινάλε, όμως, παίξαμε καλύτερη άμυνα».

