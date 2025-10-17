Βεζένκοβ: «Είναι καλύτερο να μαθαίνεις κερδίζοντας»
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια εκπληκτική ανατροπή απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 95-94 στο Βελιγράδι και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 3-2.
Από την πλευρά του, ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν συγκλονιστικός, γεμίζοντας τη στατιστική του με 23 πόντους (6/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29:54 συμμετοχής στο παρκέ.
Μιλώντας στη flash interview μετά τη νίκη επί της Μακάμπι, ο Βούλγαρος φόργουορντ τόνισε: «Παίξαμε άσχημα στην άμυνα, έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Είναι καλύτερο να μαθαίνει κανείς κερδίζοντας. Στο φινάλε, όμως, παίξαμε καλύτερη άμυνα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.