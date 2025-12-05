Φενέρ για την αναβολή: «Αν κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε κι εκεί καλοί»

Η Φενέρ έδωσε την δική της απάντηση σχετικά με την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μέσω της δήλωσης ενός μέλους του ΔΣ της.

Η Φενέρ τοποθετήθηκε σχετικά με την αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρ το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα ο Τζεμ Τσιρίτζι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε και υπεύθυνος για το μπάσκετ του συλλόγου, μίλησε στη Fenerbahçe TV σχετικά με τον αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ο οποίος αναβλήθηκε και τόνισε πως όλες οι προτάσεις που έκαναν σχετικά με την ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, έπεσαν στο κενό.

Αναλυτικά η δήλωση του μέλους του ΔΣ της Φενέρ για την αναβολή:

«Δύο ώρες πριν από τον αγώνα, οι εκπρόσωποι της EuroLeague μάς ενημέρωσαν πως, λόγω της απόφασης ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, το παιχνίδι ακυρώνεται και μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία. Αμέσως ήρθαμε σε επαφή με όλους τους αρμόδιους και προτείναμε να διεξαχθεί ο αγώνας αύριο (σήμερα). Όμως η πρότασή μας απορρίφθηκε, επειδή ομάδες της ίδιας πόλης (Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός) δεν μπορούν να παίξουν την ίδια μέρα. Κι όμως στο παρελθόν, σε αντίστοιχες ιδιαίτερες περιπτώσεις, είχαμε αγωνιστεί την ίδια ημέρα με την Αναντολού Εφές.

Ήρθαμε από την Τουρκία, υπάρχει απώλεια χρόνου και κόστους. Καταθέσαμε νέα πρόταση για διεξαγωγή του ματς το Σάββατο, όμως και αυτή απορρίφθηκε λόγω του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Θα μπορούσε να αναβληθεί εκείνος ο αγώνας, όμως μας είπαν ότι αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή η ΑΕΚ έχει υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Όλες οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν.

Απόψε υπάρχει το παιχνίδι Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με χθες. Χθες, η αναβολή έγινε για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων, βάσει κυβερνητικής απόφασης. Τι θα αλλάξει σήμερα ώστε αυτός ο αγώνας να διεξαχθεί; Αν τελικά παιχτεί, τότε δεν μιλάμε για ζήτημα ασφαλείας, αλλά για πρόβλημα που σχετίζεται με τη διαρροή νερού στο γήπεδο του Ολυμπιακού.

Ήδη από το πρωί έχουμε στείλει τα απαραίτητα έγγραφα και έχουμε καταθέσει την ένστασή μας στην EuroLeague. Θα παρακολουθήσουμε στενά το αποψινό ματς, γιατί θα αποτελέσει ένδειξη. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αν όμως κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, να ξέρουν πως και στο σκάκι είμαστε καλοί».