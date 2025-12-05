Στα... σκαριά σπουδαίο deal για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Nike.

Ετοιμάζεται για μια μεγάλη συμφωνία ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έχουν στα... σκαριά ένα σπουδαίο deal που θα τους αλλάξει επίπεδο. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Nike.

Η συμφωνία των δύο πλευρών, αν επιτευχθεί, θα είναι για πολυετή διάρκεια. Πάντως ακόμα δεν έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία.

Μια συνεργασία που αν τελικά συμβεί, θα φέρει σπουδαία οικονομικά έσοδα στο ταμείο του συλλόγου και θα γιγαντώσει ακόμη περισσότερο το brand name του Ολυμπιακού.



