Ολυμπιακός: Πληρώνει όλα τα έξοδα της Φενέρ για το επόμενο ταξίδι της στον Πειραιά
Η Φενέρμπαχτσε ήταν εξαιρετικά άτυχη μέσα σε όλα, καθώς η τουρκική ομάδα ήρθε στην Αθήνα, όμως εν τέλει δεν κατάφερε να αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό, λόγω της αναβολής του αγώνα.
- Φενέρ για την αναβολή: «Αν κάποιοι θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε κι εκεί καλοί»
- Ετοιμάζεται σπουδαίο deal: Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Nike ο Ολυμπιακός
- «Ποτέ δεν δόθηκαν τα απαραίτητα χρήματα από την ΓΓΑ»: Η θέση του ΣΕΦ για τα προβλήματα του Σταδίου
Το παιχνίδι από την άλλη δεν μπορούσε να διεξαχθεί Παρασκευή ή Σάββατο, με αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε να επιστρέψει το πρωί της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.
Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα είναι Τρίτη (9/12), Τετάρτη (10/12) και Τρίτη (30/12), με τον Ολυμπιακό να είναι έτοιμος να καλύψει όλο το κόστος του ταξιδιού της Φενέρμπαχτσε για την Αθήνα, όπως και το ταξίδι των διαιτητών.
Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση από πλευράς Πειραιωτών, που, παρότι δεν φέρουν εκείνοι ευθύνη για την αναβολή, αναγνωρίζουν πως η Φενέρ είναι εκείνη που δεν... φταίει σε τίποτα. Πλέον μένει να δούμε το πότε θα οριστεί η νέα ημερομηνία της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.