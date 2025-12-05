Ο Ολυμπιακός, μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αναβολή στο Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, θα καλύψει πλήρως τα έξοδα της τουρκικής ομάδας στο νέο τους ταξίδι στην Αθήνα, όταν οριστεί η ημερομηνία διεξαγωγής του.

Η Φενέρμπαχτσε ήταν εξαιρετικά άτυχη μέσα σε όλα, καθώς η τουρκική ομάδα ήρθε στην Αθήνα, όμως εν τέλει δεν κατάφερε να αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό, λόγω της αναβολής του αγώνα.

Το παιχνίδι από την άλλη δεν μπορούσε να διεξαχθεί Παρασκευή ή Σάββατο, με αποτέλεσμα η Φενέρμπαχτσε να επιστρέψει το πρωί της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα είναι Τρίτη (9/12), Τετάρτη (10/12) και Τρίτη (30/12), με τον Ολυμπιακό να είναι έτοιμος να καλύψει όλο το κόστος του ταξιδιού της Φενέρμπαχτσε για την Αθήνα, όπως και το ταξίδι των διαιτητών.

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση από πλευράς Πειραιωτών, που, παρότι δεν φέρουν εκείνοι ευθύνη για την αναβολή, αναγνωρίζουν πως η Φενέρ είναι εκείνη που δεν... φταίει σε τίποτα. Πλέον μένει να δούμε το πότε θα οριστεί η νέα ημερομηνία της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.