Euroleague: Ο Τζόρνταν Νουόρα MVP της τέταρτης αγωνιστικής
Η τέταρτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο μισό της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της φετινής σεζόν. Μεγάλος MVP αυτής της αγωνιστικής αναδείχθηκε ο Τζόρνταν Νουόρα.
Ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα πραγματοποίησε μία μεγάλη εμφάνιση στο παιχνίδι με αντίπαλο τη Ζάλγκιρις, όπου η ομάδα του Βελιγραδίου επικράτησε με 88-79. Ο ίδιος, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 24 πόντους (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές). Παράλληλα, μάζεψε 7 ριμπάουντ (6 αμυντικά) ενώ μοίρασε επίσης από 3 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα.
Με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε 34 βαθμούς PIR, το υψηλότερο από όλους τους υπόλοιπους παίκτες που έπαιξαν.
Η ανακοίνωση της Euroleague
Jordan Nwora takes the spotlight and the Round 4 MVP💯
A career-best performance leading @kkcrvenazvezda to home victory✅
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/0rRx4nhjcm— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
