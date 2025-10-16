Μία συνηθισμένη βραδιά γενεθλίων

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η τούρτα γενεθλίων που κρυβόταν κάτω από το κερασάκι δεν ήταν δα τόσο νόστιμη.

Ο Ρισόν Χολμς γιόρτασε τα 32 του χρόνια σε έναν τόπο που πέρυσι τέτοιες μέρες ούτε καν φανταζόταν ότι θα γινόταν το δεύτερο σπίτι του. «Εμπρός λοιπόν, πάμε να σας κεράσω», είπε στο μικρόφωνο της Nova, αμέσως μετά την παράσταση που του άνοιξε για τα καλά τις πύλες της γηραιάς ηπείρου.

To κερασάκι της τούρτας ήταν καταπράσινο, αλλά εδώ που τα λέμε η αποψινή τούρτα δεν άρεσε σε κανέναν. Δύο παιχταράδες από το ΝΒΑ ήταν αρκετοί για να νικηθεί η χειρότερη ομάδα της φετινής Euroleague, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θα κατακτήσει ποτέ την Ευρώπη με τέτοιο μπάσκετ.

Αυτή τη φορά ο Εργκίν Αταμάν απέφυγε τις δυσοίωνες μεγαλοστομίες και δήλωσε με κρύα καρδιά ότι «υπήρξαν και διαστήματα ικανοποιητικής απόδοσης». Η αλήθεια, όμως, εμφανίζεται ανάγλυφη στην πίσω μεριά του νομίσματος όταν το τουμπάρει κανείς: ο Παναθηναϊκός κέρδισε, αλλά δεν θα ‘πρεπε να χρειάζεται όργια των Ναν και Χολμς για να ξεφορτωθεί αυτή τη Βιλερμπάν και μάλιστα μπροστά στο κοινό του.

Ο ίδιος παρουσίασε στο παρκέ όπου θα διεξαχθεί το φάιναλ-φορ αρμάδα χτισμένη για να φτάσει πρώτη στο νήμα του Μαΐου, ενώ απέναντί του βρέθηκε ένας αντίπαλος με εντελώς άμπαλη γραμμή ψηλών και με δίδυμο γκαρντ που θα κλείσουν τα 40 τους μέσα στην ερχόμενη τριετία. Και που πέτυχαν, οι δυό τους, Λάιτι και Ντε Κολό, 24 πόντους με έξι τρίποντα στα τελευταία ένδεκα λεπτά της αναμέτρησης. H Bιλερμπάν έχει ανοίξει πανιά για το ΝΒΑ Europe, αλλά θα πρέπει πρώτα να γίνει ομάδα Euroleague.

Ο Αταμάν κατάλαβε τον κίνδυνο και απέσυρε από πολύ νωρίς την ψήφο εμπιστοσύνης στο ντουετάκι Σορτς + Ναν.Στις πεντάδες του Παναθηναϊκού μετά από την ανάπαυλα υπήρχε πάντοτε ένας αμυντικός γκαρντ: πότε ο Γκραντ, πότε ο Καλαϊτζάκης. Ακόμα και «αλλαγές χάντμπολ» επιστράτευσε ο Τούρκος για να κρατήσει ψηλά τον πήχη της αμυντικής έντασης δίχως να χάνει μόρια στην επίθεση.

Οι συνεργασίες του Ναν με τον Χολμς μετουσιώθηκαν σε μία σειρά από καρφώματα και ξεκόλλησαν τον ψηλό από τα θολά νερά των πρώτων αγωνιστικών, αλλά στο φινάλε τα πικ εντ ρολ πήγαν περίπατο και όλες οι επιθέσεις έγιναν με πάσες από το δεξί στο αριστερό: συνήθως του Ναν, ενίοτε του Όσμαν.

Οι 13 κερδισμένες βολές στη δ’ περίοδο έκαναν τη διαφορά και ταυτόχρονα φανέρωσαν τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ο οποίος πάντως δεν κινδύνευσε με ανατροπή. Το έμμεσο τρίποντο του Ρισόν Χολμς στο 84-81 έδωσε τη χαριστική βολή στους Γάλλους, πάνω που αυτοί κατέστρωναν σχέδια ισοφάρισης.

Ο Αμερικανός σέντερ είδε και απόψε την πλάτη του αμυντικά ανύπαρκτου Γιούρτσεβεν στο εναρκτήριο τζάμπολ, αλλά κατέφτασε πεισμωμένος από τον πάγκο στο 5ο λεπτό και γέμισε την τούρτα με ιδρώτα: 7 επιθετικά ριμπάουντ (ενώ ολόκληρη η Βιλερμπάν μάζεψε 4), 4 κερδισμένα φάουλ, 10/11 σουτ, αλλά και πολλές καλές άμυνες στο δεύτερο μισό του αγώνα, όπου κλήθηκε να βγει να μαρκάρει στην περιφέρεια σαν υβρίδιο Λεσόρ.

Η σβουριχτή τάπα (στον άγαρμπο Βοτιέ) με την οποία ο Χολμς ξεκίνησε τον αγώνα ήταν μία θαυμάσια ένεση ηθικού. «Τη χρειαζόταν αυτή την εμφάνιση, διότι είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του», είπε ο Χρήστος Σερέλης. «Στους πρώτους αγώνες, η επιρροή μου στο παιχνίδι της ομάδας ήταν μηδαμινή», ομολόγησε ο ίδιος ο Χολμς.

Όσοι τον παρακολουθούσαν και στο ΝΒΑ, βέβαια, δεν είδαν απόψε κάτι καινούριο. Για αυτόν τον πολύ καλό σέντερ, που ακόμη μαθαίνει τα κατατόπια στην καινούρια του γειτονιά, η αποψινή ήταν μία συνηθισμένη βραδιά γενεθλίων. Ίσως λιγότερο ξένοιαστη απ' όσο την περίμενε.

Λησμόνησα να σας πω ότι γενέθλια είχε απόψε και ο 28χρονος Τι Τζέι Σορτς, αλλά αυτός αισθάνεται καλύτερα μόνο όταν βλέπει τον Ναν καθισμένο στον πάγκο. Ειδάλλως δεν βρίσκει ζωτικό χώρο για να κινηθεί ούτε έχει άλλους τρόπους (π.χ. την άμυνα) για να καμουφλάρει την έλλειψη ρυθμού. Eάν ο Αταμάν θέλει να φύγει ξανά καμαρωτός από το παλιό του σπίτι, που θέλει και παραθέλει, θα χρειαστεί τον Σορτς της Παρί και όχι τον Σορτς του Παναθηναϊκού.

