Ο Κέντρικ Ναν παρέα με τον Ρισόν Χολμς ήταν οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βιλερμπάν. Ο Εργκίν Άταμαν χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες τγς 12άδας εκτός από έναν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχθηκε τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική στο πλαίσιο της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν λίγο στο πρώτο μέρος, ωστόσο κατάφεραν σχεδόν να πάρουν διψήφια διαφορά πριν την ανάπαυλα με 48-39. Αυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον συνήθη ύποπτο, Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ρισόν Χολμς με 10 πόντους και 5 ριμπάουντ εκ των οποίων τα 3 επιθετικά. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι 10 πόντοι του Αμερικανού σέντερ προέρχονται από 4 (!) καρφώματα.

Μάλιστα, ο Εργκίν Άταμαν άνοιξε το rotation λόγω και της ανταγωνιστικότητας που έδειξε η γαλλική ομάδα χρησιμοποιώντας όλους τους παίκτες της ομάδας. Ο μόνος που δεν πήρε ακόμα χρόνο συμμετοχής ήταν ο Νίκος Ρογκάβόπουλος.