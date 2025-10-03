Ο Νίκος Παπαδογιάννης σχολιάζει την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπαρτσελόνα στη φινάλε μίας τετραήμερης διαδρομής για το ελληνικό μπάσκετ.

Οκτώβριος μήνας, πρωτοβρόχια με μπουρίνια και ο Εργκίν Αταμάν πασχίζει να λύσει προβλήματα που θα έπρεπε να βρουν απαντήσεις από τον Αύγουστο κιόλας, αν όχι από το θρανίο. Τις προειδοποιητικές βολές που εκτόξευσε την Τρίτη η Μπάγερν δεν τις άκουσε κανείς.

Πώς θα βρεθεί ζωτικός χώρος και τι είδους μπάσκετ πρέπει να υιοθετηθεί για να χωρέσουν στην ίδια πεντάδα ο Ναν με τον Σορτς; Τι δασκάλεμα χρειάζεται για να κόψει ο Κέντρικ Ναν τις ανούσιες διαμαρτυρίες που μεταφράζονται σε οδυνηρά φάουλ, όπως το τρίτο αποψινό; Πώς συμβιβάζονται μια δεκαπενταριά προσωπικότητες στο ίδιο παρκέ και στο ίδιο αποδυτήριο; Ποιος ψηλός είναι σε θέση να προστατεύσει το αμυντικό ριμπάουντ ώσπου να επιστρέψει ο Λεσόρ; Πού θα βρεθούν ρόλοι μέσα στο μποτιλιάρισμα για μονάδες ειδικών δεξιοτήτων όπως ο Καλαϊτζάκης, ο Γιούρτσεβεν και ο Τολιόπουλος;

Στα χέρια ενός προπονητή που συνηθίζει ούτως ή άλλως να παραδίδει τα ηνία στους αστέρες του, ο Παναθηναϊκός μοιάζει ομάδα των παικτών όσο ποτέ άλλοτε. Σπουδαίων παικτών, σύμφωνοι, αλλά όταν έχουν τη μπαταρία γεμάτη, την καρδιά ξεκούραστη και τον εγκέφαλο γεμάτο με χρήσιμες οδηγίες.

Στην ανάπαυλα του αγώνα, η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 51-45 όχι του Παναθηναϊκού, αλλά της μικτής Σλούκα-Χουάντσο. Ο Σορτς με τον Ναν είχαν συνυπάρξει στο παρκέ μόνο για 1 λεπτό, ο Ναν μετρούσε δύο κανονικά φάουλ και μία ανόητη τεχνική ποινή και όλοι οι «πράσινοι» εκτός από τους δύο που προαναφέρθηκαν παρίσταναν το φόντο για το ωραίο μπάσκετ μίας Μπάρτσα πολύπειρης αλλά κάπως μουχλιασμένης, με τριαντάρηδες και τριανταπεντάρηδες σε όλα τα μήκη και πλάτη.

Μόνο εκλάμψεις στην επίθεση, τίποτε απολύτως στην άμυνα, όπου το κοντέρ έγραψε τριψήφιο νούμερο με τέσσερα δεκάλεπτα ισορροπημένης χασούρας: 26+25+24+28 πόντοι. Σε πολλές από τις φωτογραφίες που μας έστειλαν τα πρακτορεία, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μοιάζουν σαν να προσπαθούν να συστηθούν μεταξύ τους. «Πώς είπαμε ότι σε λένε εσένα, μπρο;»

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Αταμάν προχώρησε σε τέσσερις μαζεμένες αλλαγές με τη συμπλήρωση διλέπτου, ήταν όμως η πρώτη που έδειχνε τόσο απογοητευμένος στην άκρη του πάγκου. Σαν να έβλεπε να ζωντανεύουν μπροστά του όλα όσα φοβόταν ή σαν να νοσταλγούσε τη Ρίγα. Εκείνος που στ’ αλήθεια φύσηξε αέρα Ρίγας ήταν ο Ρήγας του «τριφυλλιού», Κώστας Σλούκας.

Χωρίς το πάθος του αρχηγού του, που έμοιαζε να παίζει με το μετάλλιο στο στήθος, ο Παναθηναϊκός θα είχε παραδοθεί από νωρίς. Τον είδατε πώς πανηγύριζε τις άμυνες που έβγαζε και πώς κυνηγούσε κάθε φάση, ακόμα και όταν έπαιζε φορτωμένος με 3 φάουλ; Ο Αταμάν πήρε και αυτός την καθιερωμένη τεχνική ποινή για να δημιουργήσει τεχνητή ένταση, αλλά ο αλλού νυχτωμένος Σορτς έκανε 9 δευτερόλεπτα για να περάσει τη σέντρα χωρίς να πιέζεται καθόλου. Ποιος μπορούσε να ανάψει μια σπίθα;

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, να ποιος. Αυτός που ήθελε να κάνει το κομμάτι του στα πατριωτάκια του, στο αδελφάκι του και στην oμάδα που μεγαλώνοντας (στη Μαδρίτη) διδάχθηκε να μισεί. Ο μοναδικός -πλην Σλούκα- που απόψε δεν έμοιαζε με ηθοποιό. Ακόμα και η δική του επανάσταση, όμως, εξανεμίστηκε μετά το 69-75, όταν ζεστάθηκε και ο Κέβιν Πάντερ.

Ο Αμερικανός κόντευε να φτάσει στην ανάπαυλα άποντος, αλλά έσπασε το ρόδι από τη γραμμή του φάουλ, μετά από την τεχνική ποινή που χρεώθηκε ο Ναν. Ο Χουάντσο έριξε μία τελευταία μπαταριά μειώνοντας σε 80-88, ωστόσο οι τεχνητές ανάσες δεν είναι αναπνοή. Το ροζ φύλλο κατέληξε στη σωστή τσέπη. Στην τσέπη του προπονητή που ανέβηκε στα χαρακώματα πανέτοιμος για μάχη.

