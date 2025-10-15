Αταμάν για Χολμς: «Το θετικό για απόψε είναι πως έδειξε την ικανότητά του»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη flash interview, αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν και στάθηκε στην εμφάνιση του Ρισόν Χολμς.
Ο Αμερικανός σέντερ ήταν απολαυστικός έχοντας 24 πόντους με 11/12 δίποντα, 2/4 βολές, 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά), 1 μπλοκ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, με τον Αταμάν να τονίζει πως είναι θετικό ότι έδειξε πλέον τι μπορεί να κάνει στο παρκέ.
Οι δηλώσεις του Αταμάν
«Τα θετικά για απόψε είναι πως ο Χολμς έδειξε την ικανότητά του και θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σε κάποια κομμάτια παίξαμε καλά αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς. Κάναμε μερικά λάθη στην άμυνα απέναντι στον Ντε Κολό, ο οποίος σκόραρε με τρίποντα και βολές.
Βρήκαμε τρόπο να πάρουμε τη νίκη. Σε κάποια σημεία παίξαμε καλά, με κάποια δεν είμαι ευχαριστημένος. Στην διπλή αγωνιστική το σημαντικό είναι να βρεις τρόπο να πάρεις τη νίκη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.