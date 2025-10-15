Μπαρτζώκας: «Στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Εφές, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να θεωρεί φυσιολογικό να έχει η ομάδα του απώλειες μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Εφές στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, τονίζοντας πως περιμένει στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο να επιστρέψουν οι τραυματίες, Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ.

Ενώ μίλησε και για τις απώλειες που θα έχει ο Ολυμπιακός, οι οποίες φυσικά έχουν εξήγηση μετά τις τόσες απουσίες με τους τραυματισμούς.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Να συγχαρούμε την Εφές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι κάναμε λάθος σήμερα. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, μπορείς να πεις ότι το ντέρμπι ήταν πριν δύο μέρες, συν το γεγονός ότι είχαμε πολλές απουσίες και αυτά έκαναν τα πράγματα πολύ δύσκολα για μας. Γι αυτό και το β' ημίχρονο ήταν πολύ "φτωχό". Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ οι κύριοι σκόρερ μας έμειναν στο μηδέν. Δύο παίκτες που έπαιξαν πάνω από 30 λεπτά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ακόμα κι έτσι, το παιχνίδι πήγε στη μια απόφαση, στη μια κατοχή. Εκεί δεν ήμασταν τόσο ήρεμοι, να βρούμε μια καλύτερη επιλογή που θα μας φέρει τη νίκη. Τώρα έχουμε παιχνίδι την Πέμπτη, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό.

Για τον Πίτερς που έπαιξε καλά με την Εφές: «Έχει αποδείξει την ποιότητά του και τι μπορεί να δώσει. Αυτή τη στιγμή, οι τραυματισμοί που μας έχουν πλήξει σε σειρά παιχνιδιών... θα ήταν αφύσικο, σε τόσα παιχνίδια, να μην μας φέρουν απώλειες. Υπάρχουν κάποια αντικειμενικά δεδομένα που πρέπει να επεξεργαστούμε και να δούμε πώς είναι δυνατόν, με τόσο κλειστό ροτέισον, να πάμε σε τόσο απαιτητικά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην απόδοση των ομάδων. Γι’ αυτό και πολλά παιχνίδια κρίνονται στη μία κατοχή. Στόχος είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες».

Για τις απουσίες ενόψει Μακάμπι: «Δε φαίνεται πιθανό σενάριο να έχουμε κάποιον διαθέσιμο την Πέμπτη. Οι Φουρνιέ και Γουόκαπ θα παίξουν λογικά με τον Πανιώνιο. Με το ίδιο ρόστερ θα πάμε για την Πέμπτη, εκτός αν αλλάξει κάτι αύριο. Ο ΜακΚίσικ δεν έχει κάνει ούτε μια ομαδική προπόνηση, δεν υπάρχουν και προπονήσεις για να βρει κάποιος ρυθμό».

Για την ευστοχία του πρώτου ημιχρόνου στο τρίποντο και τη διαφορά στο δεύτερο: «Σας θυμίζω ότι ήταν αρκετά πολύ ανοιχτά σουτ. Ήταν πολλά τα σουτ που είχαμε ανοιχτά, θυμάμαι Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ που χάσαμε. Η μόνη εξήγηση, προφανώς πάντα παίζει και ο αντίπαλος, αλλά η δική μου σκέψη είναι πως υπάρχει άδειασμα μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Όταν ξεκινάς με ενθουσιασμό, μετά πέφτει η ενέργεια, χαλάνε οι αποφάσεις».