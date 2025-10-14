Ο Πασχαλάκης εξήγησε στο Gazzetta ποιος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα ταίριαζε στο μπάσκετ του Μπαρτζώκα!

Ολυμπιακός: Ο Πασχαλάκης εξήγησε στο Gazzetta ποιος ποδοσφαιριστής θα ταίριαζε στο μπάσκετ του Μπαρτζώκα!
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της regular season, και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Ο 36χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πήρε τη θέση του στο φαληρικό στάδιο, για να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
Μιλώντας στο Gazzetta, και με δεδομένες τις... απουσίες του Ολυμπιακού στα γκαρντ, ο Πασχαλάκης αποκάλυψε ποιος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών θα ταίριαζε στο μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.
