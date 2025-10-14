Δείτε τη βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές.

Με πέντε αναμετρήσεις έπεσε η αυλαία στη δράση της Euroleague το πρώτο βράδυ της 4ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα εντός έδρας από την Αναντολού Εφές με 78-82. Στο 2-2 βρίσκονται πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στη βαθμολογία.

Παράλληλα, έσπασε το αήττητο της Ζάλγκιρις που ηττήθηκε εκτός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα. Η Μπαρτσελόνα έκανε μεγάλο διπλό κόντρα στην Μακάμπι, όπως και η Ντουμπάι κόντρα στην πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15/10

Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 21:15

Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30

Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45

Παρί - Μπασκόνια 21:45

Η βαθμολογία