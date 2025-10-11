Hoopfellas στο Gazz Floor Live by Novibet «Το υπεροπλο Ναν, το efficiency του Βεζενκοβ»

Ο Hoopfellas αναλύει στο Gazz Floor LIVE powered by Novibet το παιχνίδι του Κέντρικ Ναν και όσα μπορεί να κάνει στο παρκέ ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού, ενώ σχολιάζει και την αποτελεσματικότητα του Σάσα Βεζένκοβ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι.

Το Gazz Floor powered by Novibet ήταν μαζί σας για ακόμη μια Παρασκευή με όλο το ρεπορτάζ από τις νίκες του Ολυμπιακού απέναντι στην Ντουμπάι και του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια.

Φυσικά από την εκπομπή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Hoopfellas, ο οποίος ανέλυσε όλα όσα είδαμε από τους δύο Αιώνιους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους Κέντρικ Ναν και Σάσα Βεζένκοβ, στεκόμενος στην αποδοτικότητά τους στο παρκέ.