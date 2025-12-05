Επίσημη πρόσκληση θα λάβει ο Ολυμπιακός για να χρησιμοποιεί ως έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» την περίοδο ανακατασκευής του ΣΕΦ.

Μια καλή εναλλακτική έχει ο Ολυμπιακός για το μέλλον, όταν θα ανακατασκευάζεται το ΣΕΦ.

Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Γιάννης Ιωάννου ανέφερε πως θα σταλεί πρόσκληση στον Ολυμπιακό για να χρησιμοποιεί ως έδρα το «Σπύρος Κυπριανού» την περίοδο ανακασκευής του ΣΕΦ. Αυτό έγινε γνωστό στην εκδήλωση των ετήσεων βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Το γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» βρίσκεται στην Λεμεσό και ήταν ένα από αυτά που φιλοξένησαν ματς της πρώτης φάσης του Eurobasket. Φιλοξένησε τον όμιλο της Εθνικής μας στο Eurobasket και την Εθνική Κύπρου.

Η χωρητικότητα του φτάνει τους 8000 θεατές και έχει ανακαινιστεί πρόσφατα.