Ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό και πριν πατήσει παρκέ, τα λέει όλα στο Gazzetta!

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ είναι ένας από τους πλέον ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του, με τον Σέρβο φόργουορντ να λάμπει ήδη με τη νέα του ομάδα, την Ντουμπάι, στην EuroLeague. Το ταξίδι του βέβαια μέχρι να φτάσει στην «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης είχε… κύματα.

Ο ίδιος, παρότι ήταν σε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό, επέλεξε να αποχωρήσει, ώστε να πάει κάπου που θα πάρει τον χρόνο που ήθελε. Μέχρι να γίνει αυτό, συνέβησαν αρκετά, όμως εν τέλει, την περασμένη σεζόν την ολοκλήρωσε στον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου έλαμψε. Μέτρησε 14.1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 16.5 στην αξιολόγηση, όμως το καλοκαίρι του 2025, μετά από ένα μικρό… σίριαλ, μετακόμισε στην Ντουμπάι, με την οποία έρχεται στο ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Πειραιά.

Το Gazzetta συνάντησε τον Φιλίπ Πετρούσεφ στο ξενοδοχείο της ομάδας του Ντουμπάι και ο 25χρονος σέρβος μιλά για όλα εκείνα τα θέματα που τους τελευταίους μήνες έχουν απασχολήσει το κοινό, αναφορικά με το όνομά του.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξηγεί γιατί δεν παρέμεινε στο ΝΒΑ, πώς έζησε τη σύντομη εμπειρία του στους Σίξερς και στους Κινγκς, αλλά και γιατί προτίμησε να επιστρέψει στην Ευρώπη «για να παίξει πραγματικό μπάσκετ». Δεν αποφεύγει τις δύσκολες ερωτήσεις, όπως τους λόγους της αποχώρησής του από τον Ολυμπιακό, τις σχέσεις του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, την πορεία του στον Ερυθρό Αστέρα υπό τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και την επιλογή του να ανοίξει νέο κεφάλαιο στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τις σκέψεις του για τη Σερβία μετά το απογοητευτικό EuroBasket 2025, σχολιάζει τον νέο ομοσπονδιακό Ντούσαν Αλίμπιγιεβιτς και, φυσικά, δεν χάνει την ευκαιρία να αστειευτεί για τη «μονομαχία» που ανυπομονεί να ζήσει ξανά στο ΣΕΦ, απέναντι στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη!

Τέλος, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό, τον οποίο, όπως τόνισε, αγαπά και έχει ακόμη πολλούς φίλους εκεί.

Αρκετά είπαμε όμως εμείς. Ας αφήσουμε το βίντεο να «πει» τα υπόλοιπα!

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ στο Gazzetta:

Κάμερα & μοντάζ: Αλέξανδρος Καψάλης

Πρώτα απ’ όλα, γιατί ένας τόσο μεγάλος ταλαντούχος παίκτης όπως εσύ δεν βρίσκεται στο ΝΒΑ αλλά παραμένει στην Ευρώπη;

«Δεν ξέρω, νομίζω πως δεν είναι ερώτηση για μένα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Το ΝΒΑ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό· εξαρτάται από το αν σε επιλέγουν στο draft, σε ποιον γύρο, ποια χρονιά, ποια ομάδα. Κάποιοι παίρνουν την ευκαιρία και την αξιοποιούν, κάποιοι όχι. Εγώ δεν πήρα ποτέ μια πραγματική ευκαιρία, γι’ αυτό ίσως. Δεν ήθελα, επίσης, να μείνω και να παλεύω μέσω της G League, να είμαι ο τελευταίος στο ρόστερ. Ήθελα να παίξω πραγματικό μπάσκετ, στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή στην EuroLeague. Γι’ αυτό γύρισα στην Ευρώπη, ίσως και νωρίτερα απ’ όσο περίμεναν κάποιοι».

Όταν είχες βάλει διψήφιο αριθμό πόντων απέναντι στις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς, υπήρξαν προτάσεις ή κλήσεις από το ΝΒΑ;

«Όχι ιδιαίτερα, γιατί τότε ήταν ήδη αργά. Είχα αποφασίσει να επιστρέψω στον Ολυμπιακό. Στο ΝΒΑ όλα γίνονται πολύ νωρίτερα· όταν πήγα την πρώτη φορά, το ήξερα ήδη έναν χρόνο πριν από τη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα ότι θα πάω, ό,τι κι αν γινόταν».

Τι πιστεύεις ότι πήγε στραβά τότε; Το timing; Οι ομάδες; Η ευκαιρία που δεν ήρθε;

«Νομίζω λίγο απ’ όλα. Στην προετοιμασία είχα παίξει καλά και ανέβαινα στη ροτέισον. Μετά τραυματίστηκε ο Εμπίιντ και αν έμενα, θα έπαιζα. Αλλά έγινε η ανταλλαγή με τον Τζέιμς Χάρντεν και το συμβόλαιό μου δεν ήταν εγγυημένο. Με έβαλαν στη συναλλαγή και η σεζόν είχε ήδη αρχίσει, οπότε πήγα σε ομάδα που ήταν ήδη “δεμένη”. Ήταν δύσκολο, κι έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη».

Έχεις προλάβει να δεις το Ντουμπάι;

«Ναι, φαίνεται φανταστική πόλη. Ειδικά τον επόμενο μήνα, με τον καιρό να γίνεται ιδανικός. Μέχρι στιγμής όλα είναι εξαιρετικά· έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε και οι άνθρωποι του συλλόγου μάς βοηθούν πολύ. Οι συνθήκες είναι τέλειες για να παίζουμε μπάσκετ».

Τι κάνει αυτή την ομάδα (Ντουμπάι) ξεχωριστή;

«Όταν κάτι είναι καινούργιο, είναι πάντα ελκυστικό. Θες να είσαι από τους πρώτους που θα το δημιουργήσουν. Είναι η πρώτη χρονιά του συλλόγου στην EuroLeague, κάτι συναρπαστικό, ειδικά για νεαρούς παίκτες που θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να φτιάξουμε κάτι από την αρχή».

Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας; Playoffs; Final Four;

«Δεν έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους σε αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι έχουμε ταλέντο και δυνατότητες, αλλά όλα είναι καινούργια. Ο βασικός μας στόχος είναι να παίζουμε καλά, να δίνουμε το 100% και να δούμε πώς θα πάει. Φυσικά θα παλέψουμε για κάθε νίκη».

Δεν έχετε δηλαδή το ΟΑΚΑ στο πίσω μέρος του μυαλού σας για το Final Four;

«Όχι, είναι πολύ νωρίς. Ακόμα “χτίζουμε” την ομάδα, τη χημεία, την κουλτούρα μας. Θέλει χρόνο».

Όλοι νόμιζαν πως θα έμενες στον Ερυθρό Αστέρα. Τι έγινε τελικά και πήγες στο Ντουμπάι;

«Ήταν πολλά πράγματα. Περίμενα πρώτα αν θα είχα πρόταση από το ΝΒΑ. Όταν δεν ήρθε, ο Ερυθρός Αστέρας είχε ήδη κλείσει παίκτες. Είχα πολλές προτάσεις, αλλά το Ντουμπάι έδειξε πως με ήθελε πραγματικά. Και στη Σερβία λέμε: “Πήγαινε εκεί που σε θέλουν”. Ο προπονητής και η διοίκηση είναι κυρίως από τα Βαλκάνια, μιλάμε την ίδια “γλώσσα”, έχουμε την ίδια νοοτροπία. Ήταν σωστή επιλογή».

Το να μείνεις στην Ελλάδα ήταν επιλογή;

«Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις για ανανέωση, αλλά δεν βρέθηκε συμβιβασμός. Η πρόταση δεν ήταν ρεαλιστική. Αγαπώ τον Ολυμπιακό, είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη, λατρεύω την πόλη, τους φιλάθλους. Ήταν δύσκολο να φύγω, αλλά βάζω πάντα το μπάσκετ πάνω απ’ όλα. Ο κόουτς είναι σπουδαίος, αλλά έχει συγκεκριμένο σύστημα, κι εγώ είμαι παίκτης που μπορώ να παίξω σε περισσότερες θέσεις. Δεν ταίριαζε απόλυτα. Ήθελα να δείξω όλο το δυναμικό μου — και νομίζω πως το απέδειξα στον Ερυθρό Αστέρα».

Άρα, αν στο μέλλον αλλάξουν οι συνθήκες, θα σκεφτόσουν να επιστρέψεις;

«Γιατί όχι; Δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός στον Ολυμπιακό, το αντίθετο μάλιστα. Έχω φίλους εκεί, μιλάω με παίκτες και μέλη του σταφ, και φίλους που πάνε στη Θύρα 7. Είναι ένα υπέροχο μέρος για μένα».

Όταν είδες τον Ολυμπιακό να φτάνει πέρσι στο Final Four, σκέφτηκες ότι “θα μπορούσα να ήμουν εκεί”;

«Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ήταν καλύτερα και για τις δύο πλευρές. Αν έμενα, ίσως κάποιοι άλλοι να μην ήταν χαρούμενοι. Έφυγα, άνοιξε χώρος, και εγώ έπαιξα πολύ καλά στον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν win–win».

Ανυπομονείς να ξαναπαίξεις στο ΣΕΦ;

«Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά θα είναι διασκεδαστικό. Ανυπομονώ».

Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη ανάμνησή σου από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό;

«Η καλύτερη, όταν νικήσαμε τη Μπαρτσελόνα στα playoffs και πήγαμε στο Final Four. Η χειρότερη, ο τρόπος που τελείωσε η χρονιά — ήμασταν στο 2-0 στους τελικούς και έπρεπε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ήταν κρίμα για τους φιλάθλους».

Ο Σφαιρόπουλος φαίνεται να αποχωρεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Πώς ήταν η συνεργασία σας;



«Εξαιρετική. Είναι από τους προπονητές που με πίεσαν πιο πολύ να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είναι ένας από τους λόγους που έπαιξα τόσο καλά. Ήταν άτυχος με τους τραυματισμούς και τις καταστάσεις. Δυστυχώς, ο προπονητής είναι πάντα αυτός που την “πληρώνει” πρώτος».

Είπες ότι αγαπάς τον κόουτς Μπαρτζώκα ως άνθρωπο. Πώς είναι εκτός πάγκου;

«Είναι πολύ κατανοητικός. Ήταν παίκτης και ξέρει πώς σκεφτόμαστε. Μας ακούει, μας στηρίζει. Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί ως προπονητής».

Τι πήγε στραβά με τη Σερβία στο EuroBasket;

«Νομίζω κάθε φορά που μας θεωρούν φαβορί, κάτι πάει στραβά. Ήταν μια κακή μέρα: τραυματισμοί, ασθένειες, απουσίες. Η Φινλανδία έπαιξε εξαιρετικά, ίσως το καλύτερό της παιχνίδι. Έτσι είναι το μπάσκετ, ένα ματς και τελείωσε».

Τουλάχιστον, ως Έλληνας, να σου πω “ευχαριστώ” που τους κουράσατε πριν τους νικήσουμε για την τρίτη θέση!

«(γέλια) Ναι, κάθε ομάδα “ταιριάζει” διαφορετικά με άλλες. Η Φινλανδία δεν μας ταίριαζε με το στυλ της. Αλλά κοιτάμε μπροστά, στη συνέχεια».

Νέος προπονητής στην εθνική, ο Ντούσαν Αλίμπιγιεβιτς. Σχόλιο;

«Θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι νέος αλλά επιτυχημένος. Δεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά τον ξέρω, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μετά την αποτυχία, θα έχουμε όλοι κίνητρο να επιστρέψουμε δυνατοί και να πετύχουμε κάτι μεγάλο».

Και τέλος, ποιος πρώην συμπαίκτης σου θα ήθελες να σκοράρεις απέναντί του στο ΣΕΦ; Καπανικολάου; Μιλουτίνοφ; Λαρεντζάκης;

«Λαρεντζάκης!»

Γιατί;

«Γιατί πάντα μιλάει πολύ trash talk, ακόμα και στις προπονήσεις! Θέλω να του βάλω καλάθι και να του απαντήσω κι εγώ (γέλια). Τους άλλους τους σέβομαι πολύ για να τους πω κάτι τέτοιο».