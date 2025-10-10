«Άρχισε το ματς, χάναμε 20-0 και δεν άκουγα τους συμπαίκτες μου»: Το ματς που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Ντόντσιτς
Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο. Και στην κουβέντα ήρθε και ο Παναθηναϊκός.
Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει και επέλεξε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ματς που οι πράσινοι προηγήθηκαν με 20-0 στο ξεκίνημα.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν για τα playoffs της Euroleague το 2018. Στο Game 1 λοιπόν το τριφύλλι... καθάρισε τη Ρεάλ με το εκκωφαντικό 95-67 και έτσι έκανε τότε το πρώτο βήμα (από τα τρία που χρειαζόντουσαν) για το εισιτήριο του Final Four. Στη συνέχεια όμως οι Μαδριλένοι πήραν τα τρία επόμενα, προκρίθηκαν για να πάνε στο Final Four και να το σηκώσουν, με τον Σλοβένο να αναδεικνύεται MVP.
O Tζέιμς είχε 24 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Καλάθης μέτρησε 11 πόντους με 16 ασίστ. Απο την άλλη ο Ντόντσιτς είχε 10 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.