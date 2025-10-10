«Άρχισε το ματς, χάναμε 20-0 και δεν άκουγα τους συμπαίκτες μου»: Το ματς που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς γύρισε τον χρόνο πίσω σε ένα ματς τον Παναθηναϊκό από τα playoffs του 2018, τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ.

Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο. Και στην κουβέντα ήρθε και ο Παναθηναϊκός.

Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, δεν δυσκολεύτηκε να απαντήσει και επέλεξε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα ματς που οι πράσινοι προηγήθηκαν με 20-0 στο ξεκίνημα.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν για τα playoffs της Euroleague το 2018. Στο Game 1 λοιπόν το τριφύλλι... καθάρισε τη Ρεάλ με το εκκωφαντικό 95-67 και έτσι έκανε τότε το πρώτο βήμα (από τα τρία που χρειαζόντουσαν) για το εισιτήριο του Final Four. Στη συνέχεια όμως οι Μαδριλένοι πήραν τα τρία επόμενα, προκρίθηκαν για να πάνε στο Final Four και να το σηκώσουν, με τον Σλοβένο να αναδεικνύεται MVP.

O Tζέιμς είχε 24 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Καλάθης μέτρησε 11 πόντους με 16 ασίστ. Απο την άλλη ο Ντόντσιτς είχε 10 πόντους.