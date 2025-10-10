Ντόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» (vid)
Προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ με τους Λέικερς ο Λούκα Ντόντσιτς, ωστόσο βρίσκει ευκαιρία να χαλαρώνει όπου μπορεί. Ο Σλοβένος βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο.
Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε.
Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at— Luka Updates (@LukaUpdates) October 9, 2025
YT/firstwefeast pic.twitter.com/ys8GsJt9Ci
