Απάντησε επίσημα στον Ντόντσιτς ο Παναθηναϊκός: «Έλα! Σε περιμένουμε!»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στον Λούκα Ντόντσιτς που θεωρεί τους φιλάθλους της ομάδας ως το πιο καυτό κοινό, καλώντας τον στο Telekom Center Athens.

O Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο. Μια απάντηση του έκανε χαρούμενο τον κόσμο του τριφυλλιού.

Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και λίγες ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πράσινης ΚΑΕ στον Σλοβένο γκαρντ, καλώντας τον να επισκεφθεί το Telekom Center Athens.

«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!», έγραψαν.