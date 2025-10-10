Απάντησε επίσημα στον Ντόντσιτς ο Παναθηναϊκός: «Έλα! Σε περιμένουμε!»
O Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην «First we feast» και εκεί απάντησε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλο. Μια απάντηση του έκανε χαρούμενο τον κόσμο του τριφυλλιού.
Όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, απάντησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ λόγω ενός ματς από τότε που αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και λίγες ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πράσινης ΚΑΕ στον Σλοβένο γκαρντ, καλώντας τον να επισκεφθεί το Telekom Center Athens.
Δείτε ΕπίσηςΝτόντσιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο καυτό κοινό, κάποτε με τη Ρεάλ χάναμε 20-0» (vid)
«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!», έγραψαν.
@luka7doncic we truly appreciate it 🙏🏻— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 10, 2025
Can’t wait to welcome you to our home so you can feel the best atmosphere from the best fans in the world! ☘ https://t.co/SKYtJq9vgf
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.