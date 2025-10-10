Αναγκασμένος να ζήσει χωρίς τον Τόμας Γουόκαπ είναι ο Ολυμπιακός για τις επόμενες εβδομάδες, μετατρέποντας έτσι το παιχνίδι απέναντι στην Ντουμπάι σε... παγίδα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν του την Ντουμπάι BC, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά η εξίσωση στους γκαρντ έχει γίνει δυσεπίλυτος γρίφος.

Οι τραυματισμοί που έχουν προκύψει και φυσικά δεν μπορείς να τους προβλέψεις, με τελευταίο αυτόν του Τόμας Γουόκαπ, δένουν τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα. Αυτό, διότι σε συνδυασμό με τον απόντα Κίναν Έβανς, αφήνει επί της ουσίας τον Ολυμπιακό με μονάχα έναν καθαρό πόιντ γκαρντ.

Δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Νιλικίνα, που έχει αγωνιστεί μόνο μία φορά με την ομάδα, στο παιχνίδι με το Μαρούσι.

Βάζοντας σε αυτήν την εξίσωση και την απουσία του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος είναι σχεδόν απίθανο να αγωνιστεί με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην ποδοκνημική, ο Ολυμπιακός θα μπει στο παρκέ χωρίς βασικά «όπλα» του.

Τι χάνει ο Ολυμπιακός δίχως Γουόκαπ και Φουρνιέ

Δεν είναι μονάχα οι πόντοι που φέρνει ο Φουρνιέ με τις εκτελέσεις του και ο Γουόκαπ με τη δημιουργία του. Ο πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού φέρνει στην ομάδα 12.5 πόντους που προέρχονται από τις ασίστ του στα δύο παιχνίδια της EuroLeague.

Αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δε θα έχουν τους δύο παίκτες που αποφασίζουν με την μπάλα στα χέρια τους στο φινάλε. Ο μεν Γουόκαπ έβαζε σε τάξη το παιχνίδι των Πειραιωτών, ο δε Φουρνιέ ήταν αυτός που αποφάσιζε για δημιουργία ή εκτέλεση στο φινάλε.

Κάνοντάς του άκρως επιτυχημένα κόντρα στην Μπασκόνια, ενώ το ίδιο προσπάθησε και με τη Ρεάλ, αλλά η άμυνα, του Κράμερ κυρίως, πάνω του αποσυντόνισε τους Πειραιώτες. Έτσι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει άλλες λύσεις, ειδικότερα αν το παιχνίδι κριθεί κατοχή την κατοχή στο φινάλε.

Το step up του Νιλικίνα και οι ψηλές πεντάδες

Αν δεν έμπαινε στην εξίσωση ο τραυματισμός του Γουόκαπ, που θα μείνει εκτός για 2-3 εβδομάδες, ακόμα και χωρίς τον Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός θα είχε δύο δίδυμα στην περίμετρο.

Γουόκαπ-Ντόρσεϊ και Νιλικίνα-Λι, με τον τελευταίο να παίζει σε έναν ρόλο που του ταιριάζει περισσότερο, δίπλα σε έναν πόιντ γκαρντ, με τις όποιες ενστάσεις της δεύτερης πεντάδας ως προς το σουτ.

Ωστόσο, τώρα Νιλικίνα και Λι θα μοιραστούν τις ευθύνες, φέρνοντας τον τελευταίο σε έναν ρόλο που έχει δείξει πως δυσκολεύεται. Προφανώς η απόδοση του Ολυμπιακού θα έρθει σε άμεση εξάρτηση με αυτήν του Νιλικίνα και το κατά πόσο θα έχει ρυθμό για να ηγηθεί της πρώτης πεντάδας, αλλά και να δώσει ασφάλεια στις αποφάσεις.

Το θετικό στην όλη αυτή ιστορία είναι πως ο Γάλλος έδειξε διάθεση απέναντι στο Μαρούσι να επιτεθεί κάθετα και να δημιουργήσει ρήγματα. Κάτι που φυσικά που πρέπει να αποδειχθεί απέναντι σε πολύ υψηλότερου επιπέδου αντιπάλους, όπως η Ντουμπάι!

Κατά τα άλλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αναγκαστεί να ψηλώσει τα σχήματά του. Τόσο με τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος αναμένεται να προαχθεί στην αρχική πεντάδα σε θέση «3», δίπλα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, από τον οποίο απόψε περιμένει πάρα πολλά στην εκτέλεση, όσο και με τον Κώστα Παπανικολάου. Ο αρχηγός, έχει επιβαρυνθεί αρκετά ένεκα και του EuroBasket, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή η συνεισφορά του είναι υπερπολύτιμη.

Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να έχει μια λίγο πιο αμυντική προσέγγιση απέναντι στην Ντουμπάι, μια ομάδα που έτσι και αλλιώς βασίζεται στο ένας εναντίον ενός, αλλά δε θα έχει τον Τζάναν Μούσα που της έδινε πολλά σε αυτό το κομμάτι!

Με τελευταίο ερωτηματικό, την κατάσταση του Ντόντα Χολ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην τροφική δηλητηρίαση που υπέστη και τόνισε ότι θα προλάβει να αγωνιστεί, όμως μένει να φανεί πόσο εξασθενημένος θα είναι ο οργανισμός του σε τέτοια περίπτωση. Γεγονός που αυξάνει τη σημαντικότητα των λεπτών του Κώστα Αντετοκούνμπο, πίσω φυσικά από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σε ένα παιχνίδι που έτσι και αλλιώς χρειαζόταν ειδική διαχείριση, καθώς δε θα περάσουν 48 ώρες μέχρι ο Ολυμπιακός να υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL.