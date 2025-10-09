Τον Σάσα Βεζένκοβ σε ποσοστό 44% ψήφισαν οι GM του NBA, ως τον καλύτερο μπασκετμπολίστα εκτός της κορυφαίας λίγκας του κόσμου.

Οι GM του NBA ρωτήθηκαν για όλα και απάντησαν σε όλα. Όπως, μεταξύ άλλων και για τον καλύτερο μπασκετμπολίστα που αγωνίζεται μακριά από το NBA. Με τον Σάσα Βεζένκοβ να συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους, σε ένα ποσοστό 44%.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού συγκέντρωσε την περσινή σεζόν το 30% των ψήφων, για να φτάσει φέτος στο 44% και να αφήσει πίσω του έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Τσέντι Όσμαν. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού συγκέντρωσε το 10% των ψήφων, σε ισορροπία στη δεύτερη θέση με τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτίζαν.

Κέντρικ Ναν, Νίκολα Μίροτιτς και Έντι Ταβάρες ακολούθησαν με 7%, ενώ ψήφους συγκέντρωσαν και οι Εβάν Φουρνιέ, Τρέι Λάιλς, Τεό Μαλεντόν, Βασίλιε Μίτσιτς, Μίικα Μουούρινεν.

To ερώτημα στους GM όπως δημοσιεύεται στο nba.com

«Who is the best international player NOT in the NBA?

1. Sasha Vezenkov – 44%

T-2. Isaac Bonga – 10%

T-2. Cedi Osman – 10%

T-4. Nikola Mirotić – 7%

T-4. Kendrick Nunn – 7%

T-4. Edy Tavares – 7%

» Also receiving votes: Evan Fournier, Trey Lyles, Théo Maledon, Vasilije Micić, Miikka Muurinen

» Last year: Sasha Vezenkov – 30%»