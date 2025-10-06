Το Gazzetta ρίχνει αναλυτική ματιά στο ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα με τον Ολυμπιακό και στις 11 προσπάθειες που πήρε ο Γάλλος σε παιχνίδι μετά τον Απρίλιο του 2023.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Αμαρουσίου, κάνοντας το καθήκον του το μεσημέρι της Κυριακής, αλλά τα μάτια έπεσαν πάνω στον Φρανκ Νιλικίνα. Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί την τελευταία χρονικά προσθήκη των Πειραιωτών, ερχόμενος να δώσει άμεσα λύσεις σε ένα σημείο που υπήρχε εμφανές ζήτημα.

Ο Τόμας Γουόκαπ έφτασε να παίζει μόνος τη θέση του πόιντ γκαρντ, αφού ο Σέιμπεν Λι δεν έχει την ίδια ικανότητα στο playmaking και ο Κίναν Έβανς έμεινε εκτός στο ξεκίνημα.

Έτσι, ο Φρανκ Νιλικίνα ήρθε για να δώσει ποιοτικά λεπτά και να συμπληρώσει τους γκαρντ του Ολυμπιακού, με την πρεμιέρα να φανερώνει ορισμένα στοιχεία για εκείνον.

Το τι παίκτης είναι, βέβαια, δεν περιμέναμε να το μάθουμε από ένα παιχνίδι κόντρα στο Μαρούσι. Τα στοιχεία του τα έχουμε αναλύσει από την πρώτη μέρα που συνδέθηκε το όνομά του με τον Ολυμπιακό.

Τα 11 σουτ του Φρανκ Νιλικίνα με το Μαρούσι

Ο Φρανκ Νιλικίνα αγωνίστηκε για 20 λεπτά στο παιχνίδι με το Μαρούσι. «Δεν μου αρέσει να βάζω ποσοστά ετοιμότητας. Μου είπε μετά το ματς ότι έχει ακόμα πρόβλημα στο conditioning, δηλαδή στο να παίζει με ρυθμό συνεχόμενα λεπτά.

Δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου, παρά μόνο λίγα λεπτά σε ένα φιλικό της Παρτίζαν. Οι υπόλοιποι έχουν ήδη 5-6 δυνατά φιλικά και δύο ευρωπαϊκά ματς στα πόδια τους. Όσο μπαίνει σε ρυθμό προπονήσεων και αγώνων, θα δείξει ευκολότερα τις δυνατότητές του» ανέφερε ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου.

Σε αυτό το 20λεπτο, ο Νιλικίνα μέτρησε 12 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ. Ήταν φανερό ότι έψαξε μερικές προσπάθειες για να βρει ρυθμό. Εξ ου και οι 11 προσπάθειες εντός παιδιάς. Φυσικά ο Νιλικίνα δε θα κριθεί από μία αναμέτρηση με το Μαρούσι, αλλά στο επίπεδο της EuroLeague.

Τόσες προσπάθειες άλλωστε είχε να πάρει από τη θητεία του στους Μάβερικς και ένα παιχνίδι τον Απρίλιο του 2023. Στην ήττα τότε απ' τους Σπερς με 138-117, όταν και μέτρησε 5/11 εντός παιδιάς. Υπάρχει φυσικά και μία αναμέτρηση της preseason με τους Χόρνετς, που ακολούθησε αλλά δεν τη μετράμε, ενώ με την Παρτίζαν οι περισσότερες εντός παιδιάς προσπάθειες που πήρε, ήταν απέναντι στην Παρί, στην ήττα με 74-71 τον Νοέμβριο του 2024.

Με τον Γάλλο γκαρντ να έχει 1/5 δίποντα και 2/5 τρίποντα σε 30'42'' και 8 πόντους στο σύνολο.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον Νιλικίνα στο rotation

Ο Ολυμπιακός έδειξε και στη διπλή αγωνιστική της Ισπανίας πως ήθελε έναν έξτρα χειριστή, ειδικότερα στις πεντάδες που δεν υπήρχε ο Γουόκαπ. Ο Νιλικίνα είναι σαφώς ένας πολύ μετρημένος πόιντ γκαρντ, που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.

🔴⚪️ Έτοιμος για το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού είναι ο Φράνκ Νιλικίνα#OlympiacosΒC pic.twitter.com/ETRSsIdEQm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 5, 2025

Άλλωστε δεν έβγαιναν οι χρόνοι, αν ο Ολυμπιακός δεν έβαζε έναν ακόμα γκαρντ στο rotation, υπερφορτώνοντας τον Γουόκαπ. Ο 29χρονος φανερά, μιας και το ματς βοήθησε, πήρε και σουτ εκτός ρεπερτορίου του για να βρει ρυθμό. Το ποσοστό του Νιλικίνα από το τρίποντο με την Παρτίζαν ήταν ικανοποιητικό, παίρνοντας όμως μικρό volume σε σουτ, σε σποτ καταστάσεις. Κόντρα στο Μαρούσι σούταρε την μπάλα ακόμα και μετά από ντρίπλα. Άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μπαρτζώκας ήθελε να τον βάλει να κάνει ντεμπούτο σε παιχνίδι Stoiximan GBL και όχι EuroLeague.

Μένει να φανεί και στην EuroLeague η βοήθεια που μπορεί να δώσει στις δύο πλευρές του παρκέ και στην πίεση πάνω στην μπάλα, μιας και το μάκρος αλλά και η αθλητικότητά του ενισχύουν τα two way χαρακτηριστικά της ομάδας, που θέλει να βλέπει ο Μπαρτζώκας.

Το θετικό στο ντεμπούτο του, πάντα με τον αστερίσκο της δυναμικότητας του Αμαρουσίου, ήταν η τόλμη του Νιλικίνα. Δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ, ειδικά μετά από ντρίπλα, αλλά η αθλητικότητά του μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, παίζοντας κάθετα. Μένει να φανεί σε ποιες πεντάδες θα «κουμπώσει», μόλις επιστρέψει και ο Κίναν Έβανς στο rotation.

Οι εκτελέσεις του Νιλικίνα

Drive - 5 πόντοι/3 κατοχές

Pick n' roll - 2 πόντοι/2 κατοχές

Catch n' shoot - 3 πόντοι/2 κατοχές

Transition - 3 πόντοι/1 κατοχή