Μπλόσομγκεϊμ: Η ανάρτησή του για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ
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Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ τοποθετήθηκε για τις καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.
Ο παίκτης της Ντουμπάι BC, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, πήρε θέση για τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.
Πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος αθλητής ρωτήθηκε στο X για την άποψή του σχετικά με τις συλλήψεις, απαντώντας σαν να μην του κάνει τίποτα... εντύπωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν εκπλήσσομαι».
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
@yeonj44n Not surprised lol— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) October 21, 2026
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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