Παρακολουθήστε μέσω LIVE Streaming την αναμέτρηση Σαν Τζιοβάνι - Παναθηναϊκός για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup Women.

Την προσοχή του στην Ευρώπη στρέφει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup Women επί της Άλμπα Βερολίνου, θα φιλοξενηθεί από τη Σαν Τζιοβάνι για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στόχος του Παναθηναϊκού να διπλασιάσει τις νίκες του και να μείνει πρώτος στη βαθμολογία.

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