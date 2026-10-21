EuroCup Women: Live Streaming ο αγώνας Σαν Τζιοβάνι - Παναθηναϊκός
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Παρακολουθήστε μέσω LIVE Streaming την αναμέτρηση Σαν Τζιοβάνι - Παναθηναϊκός για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup Women.
Την προσοχή του στην Ευρώπη στρέφει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup Women επί της Άλμπα Βερολίνου, θα φιλοξενηθεί από τη Σαν Τζιοβάνι για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Στόχος του Παναθηναϊκού να διπλασιάσει τις νίκες του και να μείνει πρώτος στη βαθμολογία.
Δείτε το παιχνίδι σε LIVE Streaming
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.