Ο Σκότι Πίπεν υπήρξε μεγάλη μορφή του μπάσκετ και τα λόγια του εξακολουθούν να έχουν βαρύτητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Marca υποστήριξε ότι οι σημερινοί παίκτες, όπως ο Στεφ Κάρι, ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Λούκα Ντόντσιτς, αν αγωνίζονταν στην εποχή του, θα ήταν εντελώς διαφορετικοί παίκτες.

Ο Πίπεν βρίσκεται στην Ισπανία ως πρεσβευτής του Ιδρύματος Sanitas, που προωθεί ενεργά τον αθλητισμό για όλους, υποστηρίζοντας πρωταθλήματα σχολικής ηλικίας τα οποία ενσωματώνουν αθλητές με και χωρίς αναπηρίες σε κοινές δράσεις. Με αφορμή την επίσκεψή του μίλησε στη Marca, εξηγώντας ποια θέση θα είχαν οι σημερινοί σταρ του ΝΒΑ όπως ο Κάρι, ο Γιόκιτς και ο Ντόντσιτς, στη δική του εποχή.

Ο Πίπεν υπήρξε μέλος της ομάδας των Σικάγο Μπουλς που κυριάρχησε τη δεκαετία του ’90, χτίζοντας στο πλευρό του Μάικλ Τζόρνταν μια δυναστεία που δύσκολα θα ξαναδεί ο αθλητισμός.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν οι Ντόντσιτς και Γιόκιτς θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν στην εποχή του, δεν φάνηκε και τόσο σίγουρος. Όπως ανέφερε, η φιλοσοφία του αθλήματος ήταν διαφορετική.

«Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν. Στα 80s και 90s παίζαμε πίεση σε όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε ο Γιόκιτς να κατεβάσει την μπάλα κάτω από τέτοια πίεση; Δεν ξέρω. Σίγουρα «βλέπει» το γήπεδο και πασάρει εξαιρετικά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα αισθανόταν άνετα να κατεβάσει την μπάλα από το πίσω γήπεδο με τέτοια πίεση.»

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει ότι ο Ντόντσιτς μπορεί να οδηγήσει τους Λέικερς σε ένα πρωτάθλημα, απάντησε πως με το στυλ παιχνιδιού που τον έφτασε μέχρι τους τελικούς, δεν είναι σίγουρος ότι θα μπορούσε να το επαναλάβει.

«Δεν ξέρω. Το στυλ παιχνιδιού του τον έφτασε μέχρι τους τελικούς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τον ξαναπάει εκεί. Ήταν ένα μοναδικό κατόρθωμα, αλλά όταν έφτασαν στους τελικούς, δεν είχαν και πολλά να δείξουν.»

Μιλώντας για τον Στεφ Κάρι, τόνισε ότι με τους κανονισμούς που υπήρχαν τότε, ούτε εκείνος θα ήταν ο ίδιος παίκτης που είναι σήμερα, καθώς θα υπήρχαν αμυντικοί που θα μπορούσαν να τον περιορίσουν.

«Με τους κανόνες των 90s όμως, ο Κάρι δεν θα ήταν ο ίδιος. Αν παίζαμε στη δική του εποχή, θα ήταν σαν να παίζαμε ελεύθερα: κανείς δεν σε κρατάει, κανείς δεν σε σταματάει. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε. Δεν είχαμε «χτιστεί» για να σουτάρουμε 25-50 τρίποντα σε κάθε ματς. Πιθανότατα θα μας κέρδιζαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν δύο από τους καλύτερους σουτέρ, τον Στεφ και τον Κλέι. Εμείς όμως παίζαμε σκληρά, με φυσική επαφή, με άμυνα. Κρατούσαμε τις ομάδες στους 75-80 πόντους. Σήμερα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο.»

Όσον αφορά τη σχέση του με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη προσωπική σχέση μαζί τους, πέρα από την εξαιρετική χημεία που υπήρχε μέσα στο γήπεδο.

«Δεν ήταν ποτέ μια πολύ στενή σχέση. Αλλά όταν παίζαμε, είχαμε εξαιρετική χημεία. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Το ίδιο και με τον Φιλ Τζάκσον. Δεν είμαστε πια στενοί φίλοι. Αυτή είναι η ζωή, τα πράγματα αλλάζουν.»