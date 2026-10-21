Η διαδικασία που θα ακολουθήσει για τους συλληφθέντες του σκανδάλου που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ μετά τη σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των υπόλοιπων πέντε εμπλεκομένων, τριών εν ενεργεία διαιτητών, ενός αρχιδιαιτητή που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ενός επιχειρηματία που είναι πρώην αθλητής, έχει πυροδοτήσει θύελλα εξελίξεων στους κόλπους του ελληνικού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, έχουν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας) και Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Αυτοί αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον Ανακριτή στην Ευελπίδων και θα απολογηθούν όλοι μαζί. Έπειτα ο Ανακριτής θα κρίνει αν και ποιοι πρόκειται να προφυλακιστούν.

Το ιστορικό

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και ο Πέτρος Παπαπέτρου συνελήφθησαν, αφού τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Η Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, ενώ βρέθηκαν 820.000 ευρώ στο σπίτι του διαιτητή Παπαπέτρου.