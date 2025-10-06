Σάσα Ομπράντοβιτς: «Θα ήταν ανόητο να πάρω... ψωμί από τον Σφαιρόπουλο»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς διέψευσε τις φήμες γύρω από το όνομά του περί αντικατάστασης του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα συνάδελφό του.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς διέψευσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X τις φημολογίες για την πρόσληψή του στον Ερυθρό Αστέρα ως αντικαταστάτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Ο Σέρβος τεχνικός, μάλιστα, έγραψε τα καλύτερα για τον Έλληνα προπονητή.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπει στραβά στη νέα σεζόν της EuroLeague, κάνοντας δύο ήττες στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» από Μιλάνο και Μπάγερν. Ο σύλλογος δεν φαίνεται να είναι δυσαρεστημένος με τον Σφαιρόπουλο, ωστόσο, όπως γίνεται πάντα στις ήττες, οι φήμες περί αντικατάστασης δεν αργούν να οργιάσουν.

Ο πρώην προπονητής της Μονακό, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα, ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον σερβικό σύλλογο και στήριξε τον νυν προπονητή των «ερυθρολεύκων». Όπως ανέφερε, το βρίσκει χαζό να πάρει τη δουλειά από έναν πολύ καλό συνάδελφο.

Nisam u pregovorima sa Crvenom zvezdom, Zvezda ima trenera kojeg jako postujem i bilo bi glupo da uzimam hleb kolegi koji radi dobro posao! #kkcz October 5, 2025

«Δεν βρίσκομαι σε διαπραγματεύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα έχει έναν προπονητή τον οποίο σέβομαι πολύ και θα ήταν χαζό να πάρω το ψωμί από έναν συνάδελφο που κάνει πολύ καλή δουλειά.»