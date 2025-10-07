Σφαιρόπουλος για τις αποδοκιμασίες: «Αν αγαπάς ένα παιδί, δεν το χτυπάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το αγκαλιάζεις»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αντέδρασε στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα στην Αδριατική Λίγκα, μιλώντας με αρκετό… παράπονο στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Σφαιρόπουλος, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νέα ήττα του Ερυθρού Αστέρα, υπερασπίστηκε τους παίκτες του αλλά και τον εαυτό του, λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύεις με λιγότερους από 12 παίκτες στις προπονήσεις και να έχεις καλά αποτελέσματα.

Είναι αλήθεια πως η ομάδα του Έλληνα κόουτς έχει μπει στη σεζόν πολύ στραβά, γνωρίζοντας δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague από Μιλάνο και Μπάγερν, ενώ χθες (6/10) ηττήθηκε και από τη Ζαντάρ εντός έδρας στην Αδριατική Λίγκα (85-79).

Ο Σφαιρόπουλος, όμως, έχει το ελαφρυντικό ότι η ομάδα του αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά προβλήματα, καθώς της λείπουν βασικοί παίκτες λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, απουσιάζουν οι Κάνααν, Μπολομπόι, Ντεβόντε Γκρέιαμ, Ριβέρο, Πλάβιτσιτς και ο τιμωρημένος Κάλινιτς.

«Είναι σαφές ότι έχουμε ένα πρόβλημα και ότι δεν παίζουμε στο επίπεδό μας, στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε πρόβλημα με τους τραυματισμούς, αυτό είναι πραγματικότητα, όχι δικαιολογία. Οκτώ παίκτες είναι εκτός. Τραυματισμοί, η τιμωρία του Κάλινιτς, ο Μοτιεγιούνας, ο ΜακΙντάιρ έπαιξε με πυρετό, ο Μονέκε δεν προπονήθηκε μέχρι σήμερα το πρωί επειδή έχει μυϊκό σπασμό. Όλες αυτές οι καταστάσεις μας ασκούν ακόμη μεγαλύτερη πίεση.»

Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων ήταν έντονες, κάτι που ο Σφαιρόπουλος κατανοεί. Ωστόσο, πιστεύει ότι οι φίλαθλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς η ομάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη περίοδο, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.

«Είδατε πώς παίξαμε. Χάσαμε ελεύθερα σουτ, λέι απ, καρφώματα. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη πίεση με την οποία παίζει η ομάδα. Ξέρω ότι οι οπαδοί δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν έχω πλήρες ρόστερ στην προπόνηση, δεν ήταν εύκολο να προετοιμαστούμε για τον αγώνα. Δεν είχαμε καν 12 παίκτες, αλλά δουλεύουμε. Ψυχολογικά δεν είναι καλή στιγμή και το είπα αυτό στους παίκτες, πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση, γιατί είμαστε υπό μεγάλη πίεση και αυτό επηρέασε το παιχνίδι. Ναι, το περίμενα (σ.σ. για τις αποδοκιμασίες). Ξέρω πού βρισκόμαστε. Στη Σερβία είναι όπως στην Ελλάδα· όταν οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιημένοι, γιουχάρουν. Αλλά αν αγαπάς ένα παιδί, δεν το χτυπάς όταν έχει ένα πρόβλημα, το αγκαλιάζεις.»