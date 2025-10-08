Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δεν έχουν σκοπό να υπογράψουν αυτήν τη στιγμή νέο συμβόλαιο με τη Euroleague.

Το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι» με το NBA να προσπαθεί να βρει τρόπο να ασχοληθεί με το μπάσκετ στη γηραιά ήπειρο, με ορισμένες ομάδες να φαίνονται ανοικτές στο ενδεχόμενο να αφήσουν τη Euroleague και να κατευθυνθούν προς τη νέα διοργάνωση.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η «Mundo Deportivo», οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού μπάσκετ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα αρνούνται αυτή τη στιγμή να υπογράψουν τα νέα 15ετή συμβόλαια με την Euroleague. Τα τρέχοντα συμβόλαια των 13 μετόχων λήγουν το 2026.

«Δεν φαίνεται πιθανό ότι η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης θα υπογράψουν οτιδήποτε, πόσο μάλλον για μια περίοδο 15 ετών. Οι δύο γίγαντες του ισπανικού μπάσκετ θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν στην EuroLeague μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στη συνέχεια να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή θα ενταχθούν στην NBA Europe.

Και οι δύο αντιλαμβάνονται τη δυναμική του brand τους και μένει να δούμε αν η EuroLeague θα τις απομακρύνει σε ένα χρόνο για μη ανανέωση ή θα συμφωνήσει να τους κρατήσει για ένα ακόμη έτος, ακόμη και χωρίς εγγυήσεις για παράταση της συνεργασίας τους».