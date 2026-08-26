Έντονη ανησυχία προκάλεσε ο άλλοτε φόργουορντ του NBA και της Ρεάλ, Κάιλ Σίνγκλερ, ο οποίος ανέβασε μια σειρά από βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Το όνομα του Κάιλ Σινγκλέρ μπορεί να μην λέει πολλά. Υπήρξε φόργουορντ των Πίστονς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τη σεζόν 2011-12 είχε φορέσει και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα είχε επιστρέψει στην Ισπανία και είχε αγωνιστεί επίσης σε Ομπραδόιρο και Τενερίφη.

Πώς όμως ήρθε στην επικαιρότητα ο 38χρονος, σήμερα, Σινγκλέρ; Ανέβασε μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο στο Instagram και στράφηκε ενάντια στον πάλαι ποτέ προπονητή του στο Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι!

«Φίλε, ο Coach Σιζέφσκι με παγίδευσε. Με παγίδευσε, φίλε. Δεν έχω ρεύμα, δεν έχω σπίτι. Επικοινώνησα με τον Κόουτς και όλοι κοίταξαν από την άλλη πλευρά. Του έστειλα μήνυμα και απλώς το αγνόησε πλήρως» ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε:

«Μου κόβετε το ρεύμα, εισβάλλετε στο σπίτι μου, μου κλέβετε χρήματα, καταστρέφετε τη ζωή μου. Επικοινώνησα με τον Coach Σιζέφσκι και το μόνο που έκανε ήταν να με βάλει στον πάγκο. Ευχαριστώ, φίλε. Αυτό κάνουμε σε αυτό το πανεπιστήμιο; Υποβιβάζουμε ανθρώπους; Ωραία πράγματα, φίλε... Κόουτς, πού είσαι;»

Μάλιστα ο Σινγκλέρ είχε απασχολήσει και πάλι την επικαιρότητα με... ανάλογες αναρτήσεις και δη το 2024 όταν και έλεγε ότι φοβόταν για τη ζωή του, υποστηρίζοντας ότι δεχόταν κακοποίηση, παραμέληση και ψυχολογική πίεση. Τότε, πλήθος παίκτες όπως οι Κέβιν Λαβ, Αϊζάια Τόμας, Άντρε Ντράμοντ αλλά και η Ένωση Παικτών του NBA (σ.σ. NBPA) είχαν εκφράσει τη συμπαράστασή τους.

Τότε διέγραψε τις αναρτήσεις του, αλλά πλέον δημοσίευσε άλλα τέσσερα νέα βίντεο στα οποία ζητά επίμονα βοήθεια από τον Μάικ Σιζέφσκι, λέγοντας επίσης ότι τράπεζες έχουν δεσμεύσει τους λογαριασμούς του, ότι άγνωστοι παραβιάζουν την ιδιοκτησία του και ότι ο ίδιος αισθάνεται φυλακισμένος στο ίδιο του το σπίτι.