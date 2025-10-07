«Επιχείρηση… φρένο» στις ευρωπαϊκές βλέψεις του ΝΒΑ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνει την ακλόνητη δέσμευσή του στην υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου. Τι σημαινει για το ΝΒΑ Europe.

Το ψήφισμα ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό αθλητικό τομέα από οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υπονόμευσή του και στη μεταφορά της αξίας που δημιουργεί εκτός Ευρώπης, και την επίδραση που θα έχει αυτή εξέλιξη στα σχέδια του ΝΒΑ.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος είναι αρκετά σχετικό με το τρέχον θέμα του NBA Europe, καθώς άπτεται της προστασίας έναντι της ξένης ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών αθλημάτων και των ροών κεφαλαίων εκτός Ευρώπης, καθώς και της ανάγκης προστασίας των ευρωπαϊκών αθλητικών αξιών και της ταυτότητας.

Αναλυτικά

Επαναλαμβάνει την ακλόνητη δέσμευσή του στην υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου, στο οποίο ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση εξυπηρετούν κοινωνικούς στόχους και συμβάλλουν σε βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Μοντέλου, διασφαλίζοντας τη συνεχή βιώσιμη ανάπτυξη του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης από τη βάση έως το επαγγελματικό επίπεδο και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναγνωρίζει την αυξανόμενη τάση των ξένων επενδύσεων και της ιδιοκτησίας στον ευρωπαϊκό αθλητισμό και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο αυτής της τάσης, κατά την υποστήριξη των προσπαθειών για τη διασφάλιση της οικονομικής ακεραιότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

Καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών σε έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς της ΕΕ, παρακολουθώντας ενεργά και αντιμετωπίζοντας τις απειλές, σε όλα τα επίπεδα, για το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μοντέλο που βασίζεται σε αξίες, συμπεριλαμβανομένων των αποσχισθέντων αγώνων που θέτουν σε κίνδυνο το συνολικό αθλητικό οικοσύστημα.

Ενθαρρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα κατάλληλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να προστατεύσει τον ευρωπαϊκό αθλητικό τομέα από οποιεσδήποτε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υπονόμευσή του και στη μεταφορά της αξίας που δημιουργεί εκτός Ευρώπης.