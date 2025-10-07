Η Βαλένθια έχει μπει δυναμικά στη φετινή σεζόν, έχοντας 5/5 νίκες στα επίσημα παιχνίδια της τις τελευταίες 9 μέρες!

Η Βαλένθια έχει κάνει δυναμικό come back στη EuroLeague, αφού στις πρώτες δύο αγωνιστικές έκανε το 2/2 απέναντι στη Βιλερμπάν εκτός έδρας (80-77) και στην Μπολόνια εντός (103-94). Το σερί της άρχισε από την ισπανική λίγκα στις 27 Σεμπεμβρίου, όπου είχε ξεκινήσει επίσης με 2/2, επί της Ουνικάχα Μάλαγα (93-87) και της Ρεάλ Μαδρίτης (98-94), και συνεχίστηκε στο τελευταίο της παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στις 5 Οκτωβρίου, την οποία νίκησε και πάλι με 93-81. Το εντυπωσιακό 5/5 των «Νυχτερίδων» σημειώθηκε σε διάστημα μόλις 9 ημερών.

Οι Ισπανοί φαίνεται να έχουν επιστρέψει ανανεωμένοι στη EuroLeague, μετά τη σεζόν 2023-24, όπου τερμάτισαν στη 13η θέση της βαθμολογίας με αρνητικό ρεκόρ 14-20 νίκες.

Την προηγούμενη Παρασκευή (3/10), η νέα υπερσύγχρονη Roig Arena άνοιξε τις πόρτες της για το ευρωπαϊκό κοινό του μπάσκετ, εκεί όπου οι φίλαθλοι της Βαλένθια έχουν κατακλύσει τις θέσεις με ρεκόρ 11.000 εισιτηρίων διαρκείας.

Επιπλέον, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει ένα ανανεωμένο ρόστερ με πληθώρα παικτών στις θέσεις των γκαρντ και τον νεαρό, πολλά υποσχόμενο Σέρχιο Ντι Λαρέα. Ο 20χρονος είχε στις πρώτες δύο αγωνιστικές 14,5 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο σε 18 λεπτά συμμετοχής. Παρόμοιους αριθμούς είχε και ο Ομάρι Μουρ, με 13,5 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 27 λεπτά μέσο όρο. Την περιφερειακή γραμμή της στελεχώνει επίσης και ο Ντάριους Τόμσον, πρώην παίκτης της Εφές που στα δύο πρώτα ματς είχε αντίστοιχα καλούς αριθμούς με 14 πόντους και 3.5 ασίστ σε 20 λεπτά.

Οι αριθμοί των Ισπανών μαρτυρούν ένα αρκετά επιθετικό στυλ παιχνιδιού, αφού όλοι οι αγώνες τους μέχρι τώρα είχαν πολύ υψηλό σκορ, κοντά στους 100 πόντους.

Η Βαλένθια βρίσκει ξανά μπροστά της την Μπαρτσελόνα, αυτή τη φορά για την 3η αγωνιστική της EuroLeague (10/10, 21:30), σε μία εντελώς διαφορετική συνθήκη από αυτή του πρωταθλήματος. Μετά το δυναμικό της ξεκίνημα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θέλει να συνεχίσει το σερί νικών της στην Ευρώπη, διατηρώντας τη θέση της στις πάνω-πάνω βαθμίδες του πίνακα.