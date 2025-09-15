Η Βαλένθια επέστρεψε στην Euroleague, μπήκε στην Roig Arena και οι φίλαθλοί της ενθουσιάστηκαν τόσο που εξαφάνισαν 11.000 εισιτήρια διαρκείας!

Η Βαλένθια ετοιμάζεται για την επιστροφή της στην Euroleague, με τους φιλάθλους να ξέρουν ισχυρό μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, σπάζοντας κάθε ρεκόρ σε ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια διαρκείας.

Οι Νυχτερίδες μετακόμισαν στο νέο τους σπίτι, την Roig Arena και οι φίλαθλοί τους ενθουσιάστηκαν τόσο, που αγόρασαν 11.000 διαρκείας.

Η Roig Arena είναι χωρητικότητας περίπου 15.000 θέσεων, με τα εντός έδρας παιχνίδια της Βαλένθια, όπως φαίνεται και από τον τεράστιο αριθμό των διαρκείας που πωλήθηκαν, να αποτελέσουν δύσκολες αποστολές για τους φιλοξενούμενους.

Έτσι λοιπόν, με το νέο της σπίτι έτοιμο και με 11.000 διαρκείας να έχουν ήδη εξαφανιστεί, η Βαλένθια δείχνει πως ετοιμάζεται για μια νέα εποχή στην ιστορία της.

