Η Φενέρ απέκτησε ακόμα έναν πονοκέφαλο, αφού στο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο την Πετκίμ, ο Αρμάντο Μπέικοτ αποχώρησε από το παρκέ με τη βοήθεια των συμπαικτών του.

Άσχημα νέα για τη Φενέρ, που έχασε ακόμα έναν παίκτη από τραυματισμό. Ο Αρμάντο Μπέικοτ, στη νίκη της επί της Πέτκιμ Σπορ (105-83) για την τουρκική Σούπερ Λίγκα, αποχώρησε από το παρκέ μετά από μόλις ένα λεπτό συμμετοχής. Οι συμπαίκτες του και άνθρωποι της ομάδας τον βοήθησαν να πάει προς τα αποδυτήρια.

Ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί από την ομάδα ποιος ακριβώς είναι ο τραυματισμός του Αμερικανού σέντερ και πόσο καιρό θα στερηθεί των υπηρεσιών του ο Γιασικεβίτσιους, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι δήλωσε:

«Ο Αρμάντο Μπέικοτ είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς. Παρόλο που τον χάσαμε στην αρχή του αγώνα, δείξαμε πολύ καλή απόδοση. Όσο οι παίκτες μου παίζουν έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε. Ελπίζουμε να μην έχει συμβεί κάτι σοβαρό στον Αρμάντο.»

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπέικοτ αποκτήθηκε από τους Γκρίζλις το περασμένο καλοκαίρι για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών της τουρκικής ομάδας. Στα δύο πρώτα του παιχνίδια στην EuroLeague είχε, σε 11 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, 4 πόντους, 1 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ.