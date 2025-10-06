Φενέρμπαχτσε - Πετκιμσπόρ 105-83: Έτρεχε με 105 με «καυτό» Χόρτον-Τάκερ
Η Φενέρμπαχτσε έδειξε την ανωτερότητά της και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στην Πετκιμσπόρ, επικρατώντας με το επιβλητικό 105-83. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πήρε έτσι την πρώτη της νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της την ήττα της πρεμιέρας από την Τόφας, ενώ η Πετκίμ γνώρισε την πρώτη της φετινή απώλεια βαθμών.
Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τάλεν Χόρτον–Τάκερ, που έκανε… θραύση με 25 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Φενέρ στο θετικό αποτέλεσμα. Ο Μπόνζι Κόλσον συνέβαλε σημαντικά με 17 πόντους, ενώ ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς πρόσφερε παντού με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του.
Για την Πετκιμσπόρ, ο Γιανίκ Φράνκε, ήταν ο πιο αποτελεσματικός με 21 πόντους, ενώ ο πρώην παίκτης του Άρη, Μπλούμπεργκς, τελείωσε το ματς με 15. Η Φενέρμπαχτσε πλέον στρέφεται στη EuroLeague, όπου την περιμένει η πρόκληση του Ερυθρού Αστέρα στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.
Τα δεκάλεπτα: 31-27, 60-41, 82-66, 105-83
