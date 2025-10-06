Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έχει μείνει περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Ντουμπάι BC και την Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για την συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στην EuroLeague για το ματς της 3ης «στροφής» απέναντι στην Ντουμπάι BC (10/10, 21:15) και με την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15) στη συνέχεια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους ότι τα εισιτήρια για τα παιχνίδια αυτά όλο και λιγοστεύουν οπότε να φροντίσουν για την παρουσία τους για τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν.