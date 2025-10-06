Ολυμπιακός: Λιγοστεύουν τα εισιτήρια για τα ματς με Ντουμπάι BC και Αναντολού Εφές
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για την συνέχεια των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στην EuroLeague για το ματς της 3ης «στροφής» απέναντι στην Ντουμπάι BC (10/10, 21:15) και με την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15) στη συνέχεια.
Οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν τους φιλάθλους τους ότι τα εισιτήρια για τα παιχνίδια αυτά όλο και λιγοστεύουν οπότε να φροντίσουν για την παρουσία τους για τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν.
🤩 That feeling when the first @EuroLeague home games are just around the corner!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 6, 2025
🏀 #OlympiacosBC Vs Dubai Basketball (10/10, 21.15)
🏀 #OlympiacosBC Vs Anadolu Efes (14/10, 21.15)
✊🏽 Secure your seat today – limited tickets remaining for both matches.
ℹ️🎫… pic.twitter.com/oIckIDZNcS
