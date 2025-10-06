Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε ακόμη και την περίπτωση του Βεζένκοφ!»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, αποκάλυψε ότι οι Ισραηλινοί εξέτασαν όλες τις κορυφαίες επιλογές στην αγορά, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελεί το νέο μέλος της EuroLeague, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της στη regular season με δύο εμφατικές νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, απέναντι στην Μπαρτσελόνα και την Αναντολού Εφές. Οι Ισραηλινοί έβαλαν εξ αρχής ψηλά τον πήχη και το περασμένο καλοκαίρι κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση για την ενίσχυση του ρόστερ.

Το επιβεβαίωσε ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Οφέρ Γιανάι, μιλώντας στο podcast Euro Insiders , εξηγώντας πως η Χάποελ Τελ Αβίβ εξέτασε τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Σάσα Βεζένκοφ.

«Ο Σάσα είναι ο καλύτερος Βούλγαρος μπασκετμπολίστας, αλλά έχει συμβόλαιο. Πιστέψτε με, εξετάσαμε κάθε κορυφαίο παίκτη στην αγορά. Ο Βεζένκοφ είναι ανάμεσά τους, αλλά έχει συμβόλαιο και δεν ήταν ρεαλιστικό να έρθει. Μιλήσαμε επίσης με τον Μάικ Τζέιμς. Απλώς δεν θέλουμε να μιλήσουμε με παίκτες που έχουν συμβόλαια με άλλους συλλόγους της EuroLeague», εξήγησε ο Γιανάι.

Παράλληλα, ο διοικητικός ηγέτης της Χάποελ Τελ Αβίβ εξήγησε τους λόγους που οι Ισραηλινοί δεν συμμετέχουν στην Αδριατική Λίγκα: «Ξέραμε ότι θα ήμασταν στη Σόφια, αλλά ο λόγος που δεν συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις με το ABA League ήταν η βάση των οπαδών. Αν είχαμε αποφασίσει να συμμετάσχουμε, δεν θα είχαμε παίξει αγώνες στο Ισραήλ. Οι οπαδοί μας δεν θα ήταν χαρούμενοι γι’ αυτό. Το ισραηλινό πρωτάθλημα πρέπει να βελτιωθεί. Μας αρέσει το επίπεδο ποιότητας του ABA League, σκεφτήκαμε να μπούμε, αλλά δεν το κάναμε λόγω των οπαδών».